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В Госдуме предложили отменить предел по возрасту для первого контракта на военной службе

20 мая 2022 12:46
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В Госдуме предложили отменить предел по возрасту для первого контракта на службе

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Одним из авторов документа является бывший заместитель министра обороны России, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Лента.

Согласно законопроекту, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», которыми становятся к 40-45 годам. На данный момент предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы могут заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — от 18 до 30 лет.

Ранее «Известия» сообщали, что депутаты Госдумы в мае 2022 года могут принять правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти.

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