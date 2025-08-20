В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет

78

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной премии в размере оклада для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе, передает ТАСС.

Законопроектом предлагается обязать работодателя выплачивать премию в размере среднего месячного оклада лицам со стажем более пяти лет на одном месте работы.

Премию сотрудникам можно будет выплачивать к отпуску, так как выплата поможет сделать отдых более доступным. "Важно поощрять тех, кто долго и качественно трудится", - отметил он.

Фото: pxhere.com