Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате

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Образовательный процесс организуют с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод школьников на дистант и онлайн-форматы не предусмотрен, отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», – подчеркнула детский омбудсмен.

В условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса актуальным остается вопрос вакцинации. Однако, несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть – так же, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов, подчеркнула Анна Кузнецова.

«Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – подчеркнула детский омбудсмен.

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что речи о начале учебного процесса в удаленном формате не идет.

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – сказал он.

Сергей Кравцов добавил также, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и эта тема находится на постоянном контроле.

В самарском регионе 1 сентября двери распахнут вновь построенные образовательные учреждения на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары, в микрорайоне «Новая Самара» в поселке Мехзавод, также после реконструкции откроется школа в Новокуйбышевске. В этом году школы региона готовятся принять 40 тысяч первоклашек.

«Торжественные линейки будут проводить для тех, кто пойдет в первые классы, а также тех, кто в следующем году окончит школу. У всех остальных учеников пройдут классные часы», — рассказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Заболеваемость COVID-19 в регионе всё еще держится на высоком уровне, и растет число зараженных среди детей и подростков. Поэтому работать учебные заведения будут в очном формате, но с ограничениями. Они действовали и в прошлом учебном году: обязательная термометрия на входе, дезинфекция всех поверхностей, наличие рециркуляторов, санитайзеров и антисептиков, индивидуальных средств защиты. Носить маски будут лишь работники школы и столовой.

Напомним, депутаты от «Единой России» ранее отстояли право студентов самостоятельно решать вопрос о вакцинации. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева добилась отмены требования об обязательной вакцинации студентов - возможность получения образования и проживания в общежитии не зависят от наличия прививки. Ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

В июне на Съезде «Единой России» по предложению Президента Анна Кузнецова и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"