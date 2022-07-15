Участникам спецоперации доставят открытки от жителей Самарской области

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Патриотическая акция проводится при поддержке Правительства Самарской области и участии Управления федеральной почтовой связи по Самарской области в рамках празднования Дня российской почты.

Почтальоны в городах и районах губернии вместе с пенсиями и пособиями принесут также тематически оформленные открытки. Все желающие смогут подписать их для военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации – участников специальной военной операции на Украине, вернуть открытки почтальонам для отправки адресатам.

С 14 по 20 июля подписать открытки для российских военных все желающие смогут и в здании Главпочтамта на ул. Ленинградская, 24.

Практика написания писем солдатам зародилась в годы Великой Отечественной войны и сохранилась до наших дней как важное звено поддержки морального духа защитников Отечества и боевого настроя бойцов.