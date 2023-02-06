Турция примет помощь России в ликвидации последствий землетрясения

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Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану содействие России в ликвидации последствий землетрясения. Лидеры обеих стран обсудили эту тему во время телефонного разговора, сообщается на сайте Кремля, пишет «Парламентская газета».

Российский президент выразил Эрдогану глубокие соболезнования и подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. В свою очередь, Эрдоган тепло поблагодарил Путина за «оперативную и искреннюю реакцию» и сообщил, что дает указания госорганам принять помощь российских спасателей.

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