ЦИК Южной Осетии направил президенту пакет документов по референдуму о присоединении к РФ

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Центризбирком Южной Осетии в пятницу утвердил и направил президенту страны пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Соответствующее постановление в пятницу опубликовано на официальном сайте ЦИК Южной Осетии, передает ТАСС.

Уведомления о направлении президенту Южной Осетии соответствующего заключения также направлено в парламент республики и инициативной группе по проведению референдума. Постановление будет опубликовано в периодических печатных изданиях Республики Южная Осетия "Южная Осетия" и "Хурзарин", а также на сайте Центральной избирательной комиссии.

Как пояснила ТАСС секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова, президент в течение десяти дней должен рассмотреть данный пакет документов и направить в Верховный суд республики с соответствующим запросом о проверке на предмет соответствия требованиям закона. "Верховный суд проверяет их с соблюдением требований, предусмотренных конституцией, и в течение 14 дней направляет свое решение президенту. Решение Верховного суда также подлежит публикации в государственных средствах массовой информации", - сказала она.

Авлохова уточнила, что в случае если суд направит президенту заключение, что соответствующий пакет документов соответствует требованиям закона, то глава государства обязан назначить референдум не позднее десяти дней с момента поступления к нему решения Верховного суда. "Президент обязан издать соответствующий указ о проведении референдума с указанием даты ее проведении. Референдум назначается на любой выходной день в период от двух до трех месяцев", - пояснила она.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников