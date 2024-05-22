Центризбирком утвердил логотип единого дня голосования

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования (ЕДГ), который состоится в сентябре. Об этом 22 мая сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — приводятся в сообщении слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

15 мая Памфилова сообщила, что в 2024 году ЕДГ состоится в воскресенье 8 сентября. Она уточнила, что ситуация еще может измениться, однако все изменения, которые могут отразиться на ЕДГ, будут определены до 8 июля.

Ожидается, что в единый день голосования пройдут выборы разных уровней власти в 83 регионах, в том числе 20 прямых выборов глав регионов, еще в трех субъектах РФ состоятся непрямые выборы, пишут "Известия".