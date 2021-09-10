Сызрани присвоено почетное звание Город трудовой доблести

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Президент удостоил этого статуса 12 городов – 11 предложила «Единая Россия». Указ будет подписан в ближайшее время.

В список «Городов трудовой доблести» включены Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань, Чита и Бологое. Последний город предложила удостоить почетного звания Российская академия наук. Президент Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» 9 сентября подчеркнул, что масштаб и значимость подвига тыла до сих пор трудно осмыслить.

«В пекле начавшейся войны в кратчайшие сроки на тысячи километров вглубь страны были эвакуированы и снова развернуты, перепрофилированы жизненно необходимые производства. Освоен, поставлен на конвейер выпуск новейших образцов оружия, боеприпасов, техники, многократно увеличены добыча сырья, поставки стратегических ресурсов и материалов. Объемы продукции тех лет поражают даже сейчас, в мирное время. И непостижимо, сколько человеческих сил ушло, чтобы обеспечить все это, и именно тогда — в самое трудное военное лихолетье», — сказал глава государства.

Он напомнил, что почетное звание «Город трудовой доблести» утверждено в знак уважения и преклонения перед теми, кто отдал все для достижения Победы. Этого звания уже удостоены 32 города.

«В 2020 году партия «Единая Россия» поддержала инициативу о присвоении отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает, собирает материалы для выдвижения, проводит общенародные голосования» — подчеркнул Президент.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, представляя главе государства список городов-претендентов на присвоение почетного звания, отметил, что без них была бы невозможна Победа.

«Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей — всего собрано 2 млн 300 тысяч подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, от лица жителей, которые выдвинули свои города на присвоение звания, «Единая Россия» просит вас вновь поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» вышеперечисленным 11 городам», — сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что в городах, которым присвоено звание в 2020 году, представители «Единой России» вместе с Российским военно-историческим обществом и активным участием жителей провели большую работу по определению мест расположения памятных стел. Сегодня они уже установлены в двух городах — Магнитогорске и Томске. Еще в девяти либо заложен камень, либо ведутся работы», — добавил секретарь Генсовета партии.

Губернатор Самарской области, секретарь Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что в жизни региона произошло историческое событие, которое подкреплено сотнями тысяч голосов жителей области.

«Сызрань сыграла в Великой Победе особую роль. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Выпуск продукции налажен в рекордные сроки - уже в начале декабря, в разгар битвы за Москву, сызранцы отправили фронту партию боеприпасов - 35 тысяч мин. Ключевую роль в снабжении фронта горючим сыграла сызранская нефтянка. 22 июля 1942 года первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. За доблестный труд в годы войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев. И конечно, сегодня их вклад в Великую Победу свято хранят их дети, внуки и правнуки.



Инициатива по присвоению Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести" сплотила абсолютно всех жителей не только Сызрани, но и региона. Всего в поддержку этого решения высказались 492 317 человек! Это почти в три раза превышает численность населения Сызрани. Сегодня мы сильны своей сплоченностью, патриотизмом, уважением к истории родной земли и нашей великой Родины - России!», - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что президент также поручил «Единой России» привести в порядок мемориальные места в «Городах трудовой доблести» и заняться вопросом повышения уровня знаний молодежи о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

«Хотел бы предложить «Единой России» взять на себя обязанность, миссию — привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла. Вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи. Чтобы ребята знали, как много для Победы сделал их родной город, их семьи», — сказал глава государства.

Справочно:

В 2021 году Президент подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 12 городам — «Единая Россия» предложила включить в этот список 11 из них: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень. Годом ранее, в 2020 году, партия единогласно поддержала инициативу главы государства об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Андрей Турчак предложил Президенту расширить список населенных пунктов с 11 до 20.