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Светлана Бескоровайная: Благодаря Дмитрию Азарову в Самарской губернии работает поддержка промышленности и предпринимательства
Светлана Бескоровайная: Благодаря Дмитрию Азарову в Самарской губернии работает поддержка промышленности и предпринимательства
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Светлана Бескоровайная: Благодаря Дмитрию Азарову в Самарской губернии работает поддержка промышленности и предпринимательства

17 мая 2021 13:42
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Светлана Бескоровайная: Благодаря Дмитрию Азарову в Самарской губернии работает поддержка промышленности и предпринимательства

В Самарской области решением губернатора Дмитрия Азарова разработан и внедрен механизм поддержки промышленности и предпринимательства, а также привлечения инвесторов. Об этом рассказала зампредседателя профильного комитета регионального парламента Светлана Бескоровайная («Единая Россия») накануне Послания, с которым глава области обратится к депутатам и жителям 18 мая. 

Депутат напомнила, что президент России Владимир Путин уделяет основное внимание решению социально-экономических проблем внутри страны. Главные направления деятельности власти сегодня — это преодоление последствий пандемии, поддержка матерей и детей, вопросы образования и патриотизма, науки и экологии, а также проблемы экономики, инвестиций и предпринимательства, стимулированию бизнеса и развитию регионов. 

«На территории Самарской области уже оказываются меры поддержки промышленным предприятиям, а также малому и среднему предпринимательству, создаются условия для привлечения инвесторов. По инициативе губернатора для содействия реализации государственной промышленной политики в регионе создан Фонд развития промышленности, реализуются национальные проекты, разработаны государственные программы», — отметила Светлана Бескоровайная. 

В губернии также создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сеть Центров оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес», созданы комфортные условия для деятельности самозанятых. 

Депутат добавила, что на территории Самарского региона достаточно предприятий, которые существуют много лет, и власти заинтересованы, чтобы они и дальше развивались с использованием экологически чистых технологий. 

Напомним, одной из главных тем традиционного Послания главы региона в 2021 году, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Её сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек — они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть должна направить свои усилия. Именно эти сферы сейчас в фокусе внимания губернатора, правительства Самарской области и всего депутатского корпуса. Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком населенном пункте губернии он бы ни жил.

Теги: бизнес Дмитрий Азаров предпринимательство Прямая речь/Интервью экономика

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