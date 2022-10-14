Судебные приставы Самарской области приняли свыше 200 заявлений от мобилизованных

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области приняли от мобилизованных граждан свыше 200 заявлений о приостановлении исполнительных производств.

На днях сотрудники Службы выезжали в пункт приема личного состава в поселок Рощинский, где проходят обучение мобилизованные граждане. Сотрудники органов принудительного исполнения проконсультировали военнослужащих о сроках приостановления исполнительного производства, снятии ограничительных мер, а также помогли заполнить заявления. За два дня «дежурства» выездной мобильный пункт в Рощинском принял порядка 100 заявлений.

Работа с мобилизованными гражданами была организована и в воинской части г. Тольятти. Там заявления о прекращении исполнительных производств подали 66 человек. В остальных воинских частях региона работа с гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации, также налажена на должном уровне.

Всего сейчас уже приостановлено свыше 140 исполнительных производств в отношении военнослужащих. ГУФССП России по Самарской области напоминает, что заявление о приостановлении исполнительных производств в отношении должников-мобилизованных граждан, убывших за пределы места проживания, могут написать близкие родственники.

Для удобства граждан судебные приставы продолжат «дежурства» в воинских частях региона. Дополнительную информацию, консультацию призываемые граждане и их родственники могут получить в рабочее время по телефонам горячей линии: 8 (846) 2636565, 8 (846) 2666243. Интересующие вопросы можно также задать ответственному по вопросам приостановления исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан по телефону: 8929 7054245.