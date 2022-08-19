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Строитель или предприниматель?

19 августа 2022 19:22
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В Пресс-центре «КП в Самаре» состоялось заседание «Делового клуба».

19 августа в Пресс-центре «КП в Самаре» состоялось заседание «Делового клуба», инициаторами проведения которого стали Уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко и Генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев.

Тема заседания «Делового Клуба» - прошедший недавно профессиональный праздник День строителя. Как водится, речь шла не только об актуальных вопросах строительной отрасли в Самарской области, но и о развитии импортозамещения в производстве строительных и отделочных материалов, о «кадровом голоде» в этой сфере, и конечно же, о повышении престижа рабочих профессий.

Модератором сессии выступил генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев.

«Быть строителем было почетно во все времена. Эта мирная, созидательная профессия двигает вперед прогресс, служит драйвером роста экономики, преображает облик российских городов и сел. Надежное и комфортное жилище – это не просто «крыша над головой», но и ощущение стабильности, безопасности, уверенности в завтрашнем дне для каждой семьи. 

Но сфера строительства многогранна: в Самарской области это не только жилищное строительство, но и масштабные дорожные и инфраструктурные проекты федерального и регионального значения, производство уникальных строительных и отделочных материалов и оборудования, рост и развитие сферы коммерческой недвижимости, архитектура и дизайн, аналитика данных по жилищному строительству и некоммерческой недвижимости», - отметил Максим Кануев.

Самарские строители всегда отличались умением ставить перед собой грандиозные цели и последовательно добиваться результата. Потенциал строительной отрасли -огромен, особенно в Самарской области. И даже экономическое падение в период пандемии не смогло помешать росту этой сфер деятельности, подчеркнул Максим Николаевич.

В январе-мае 2022 года на территории Самарской области построено 6,9 тыс. новых квартир общей площадью 740,1 тыс. кв. метров. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 537,2 тыс. кв. метров, напомнил участникам «Делового клуба» генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития».

Участниками дискуссии «Делового Клуба» стали представители регионального Министерства строительства и Торгово-Промышленной Палаты Самарской области, руководители строительных и девелоперских компаний, представители регионального парламента, правозащитники, бизнесмены, предприниматели всех уровней, эксперты «Института регионального и муниципального развития», участники «Делового Клуба».

Открыл заседание «Делового Клуба» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, нацелив на продуктивную работу.

«Цели и задачи перед нашими строителями стоят амбициозные: выполнение национальных проектов, реализация Стратегии лидерства Самарской области, тех целей и задач, которые перед нами ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Конечно же, очень важна социальная направленность отрасли, которая дает возможность строить школы, детские сады, оздоровительные центры, спортивные различные инфраструктурные объекты», - отметил самарский бизнес-омбудсмен.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Самарской области, руководитель комитета по строительной деятельности Алексей Митрофанов подчеркнул, что стройка – это двигатель всей экономики. 

«Без строителей мы не сумеем сделать ничего – это трудовые ресурсы, наши кадры, налоги. Строители зачастую в своей работе сталкиваются с непониманием и недопониманием. И наша задача -наладить взаимодействие бизнеса и власти. В условиях сложившейся ситуации строителям приходится достаточно сложно, но и муниципальные и федеральные власти идут навстречу и помогают бизнесу, находящемуся на территории Самарской области, двигаться и развиваться», - отметил он. 

Зампредседателя ТППСО напомнил, что сейчас есть возможность прямого взаимодействия с министрами, заместителями министрами, можно обратиться напрямую к главе региона, который обязательно поддержит бизнес-сообщество. 

Министерство строительства чаще всего выступает посредником, который проводит меры федерального реагирования на уровень субъекта в части оказания мер поддержки, отметили представители регионального Минстроя и выразили готовность объяснять, консультировать, доводить до населения необходимую информацию и сами меры поддержки, существующие для предпринимателей в нашем регионе.

Заместитель председателя комитета по предпринимательству, торговле и информационным технологиям, депутат Самарской Губернской думы Роман Балтер подробно объяснил проблему импортозамещения в строительной сфере и в жизни региона.

В настоящий момент санкционная политика с ростом валют, ростом цен на импортные материалы и механизмы, даже при падении курса доллара, цены не опускаются.   В строительной отрасли существует ряд сложностей: от замены программного обеспечения строительных машин и механизмов импортного производства до отмены гарантий на производственное оборудование и инструменты», отметил парламентарий.

Большую долю импортных строительных материалов, используемых в строительстве, как раз будет не так сложно заменить на отечественные, и это уже происходит, подчеркнул Роман Балтер.

«Из России по настоянию своих правительств уходит большое количество западных компаний. Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, именно сейчас открывается огромное окно возможностей для производственных компаний, для строительных компаний», - резюмировал депутат Самарской губернской думы.

В строительной отрасли по импортозамещению у нас не все так плохо, не очень много импортных материалов, но жажда наживы для многих предпринимателей имеет место быть, отметил представитель движения «Опора России», бизнесмен Ярослав Сыров и посоветовал бизнес-сообществу заниматься разумным ценообразованием, принимая во внимание все современные реалии, а не только сиюминутную выгоду.

Эксперт «Института регионального и муниципального развития» Максим Юбкин уверен в светлом будущем строительной     сферы в Самарской области, но поднял важный и актуальный вопрос кадровой обеспеченности.

«Специалистов в строительстве не хватает. Постоянно с этим сталкиваюсь, и я вижу несколько путей ее решения. Например, это увеличение количества бюджетных мест в учебных заведениях по рабочим специальностям, расширение диапазона возможностей для поступления в специальное учебное заведение на строительную специальность, повышение уровня минимальной заработной платы», - отметил он.

Максим Александрович уверен, что в ближайшее время на базе «Института регионального и муниципального развития» нужно провести круглый стол по теме «Как добиться роста престижа трудовых профессий» и наметить план реализации конкретных мероприятий, которые помогут этого добиться. 

С ним согласен и самарский бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко. Он считает, что это –тема для отдельной дискуссии, и к решению надо привлекать и центр «Мой бизнес», региональное министерство труда и занятости, взаимодействовать с биржами труда и центрами занятости населения.

К вопросам кадровой обеспеченности решено было вернутся чуть позже. При поддержке «Института регионального и муниципального развития» и на базе центра инноваций технопарка «Жигулевская Долина», коллектив Современного Психофизиологического института разработал методику психодиагностики для детей и подростков, которое помимо будущего направления трудовой деятельности, может определить карьерный потенциал, систему ценностей, стратегию обучения и поведения каждого ребенка.

Важный вопрос правовой защищенности предпринимателей региона, в том числе и в строительной сфере, затронул партнер и эксперт «Института регионального и муниципального развития» Валерий Лапицкий, руководитель адвокатского бюро Самарской области "Лапицкий и партнеры".

Он рассказал, что 22 сентября на базе Технопарка «Жигулевская долина» пройдет стратегическая сессия, посвященная юридической защите, проблемам и мерам поддержки малого и среднего бизнеса, и пригласил гостей «Делового клуба» и экспертов «Института регионального и муниципального развития» присоединится к участникам бизнес-конвенции.

Фотограф Антон Бронзов представил свой проект «Знай наших!», посвященный героям нашего времени: ветеранам, спортсменам, военным, строителям.

Напомним, что заседание «Делового Клуба» прошло в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Предпринимательство».

В основу проекта легли пожелания граждан, собранные в ходе формирование Народной программы партии на выборах 2021 года. В результате их анализа и систематизации было принято решение о создании нового проекта, посвящённого поддержке бизнесменов. Региональным координатором проекта «Предпринимательство» стал Уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко.

Совместными усилиями партии «Единая Россия», ее фракции в заксобрании при поддержке регионального правительства и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, секретаря реготделения партии «Единая Россия», принят ряд мер поддержки для малого и среднего бизнеса губернии. 

«Деловой Клуб» как дискуссионная площадка партийного проекта «Предпринимательство» позволит аккумулировать и доносить до власти пожелания предпринимательского сообщества и отдельных его представителей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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