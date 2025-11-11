Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары

182

Стало известно, кто назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары.

«С 8 ноября временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов — первый заместитель главы администрации Куйбышевского района. Георгий Выводцев, возглавлявший район, завершил свою работу на данном посту 7 ноября», — сообщили в мэрии Самары.

До назначения в Куйбышевский район Владимир Чванов работал в администрации Самары, где занимал различные руководящие должности. Его профессиональный опыт включает управление муниципальными процессами, координацию работы структурных подразделений и решение вопросов местного значения, пишет 63.ру.

Предыдущий руководитель Куйбышевского района Георгий Выводцев возглавлял район до 7 ноября. Теперь Выводцев, сменивший за короткое время несколько мест работы, станет главой Отрадного. О кадровых изменениях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил 27 октября на оперативном совещании.