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Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники

29 января 2024 16:55
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29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.

В понедельник, 29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства. На обсуждение был вынесен ряд вопросов, касающихся строительства социальных объектов на территории Самарской области.

Так, продолжается работа по проектированию международного межвузовского кампуса IT-направления. Напомним, концессионное соглашение о его создании было заключено между Правительством Самарской области и ООО «ПроКампус №1». График проектирования предусматривает два этапа – это объекты жилого блока и объекты научно-образовательного пространства. В ближайшее время администрацией городского округа Самара будет завершена подготовка нормативно-правовой документации, необходимой для согласования архитектурно-градостроительного облика объектов кампуса в соответствии с действующим законодательством. Дмитрий Азаров поручил главе г.о. Самара Елене Лапушкиной лично контролировать исполнение задачи по подготовке нормативно-правовой документации в необходимые сроки.

Также на совещании рассмотрели планы по строительству в регионе объектов здравоохранения в соответствии с нацпроектами, реализуемыми по решению Президента РФ Владимира Путина.

Об этапах их проектирования и строительства доложил директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Евгений Тихонов. Так, речь шла о семи объектах, три из которых – это объекты первичного звена с федеральным софинансированием. В частности, это детская поликлиника в Самаре в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, рассчитанная на 500 посещений в смену. Также появятся поликлиники в Кинеле и в селе Подстепки Ставропольского района.

Запланированы проектирование и реконструкция с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия регионального значения - больницы общества «Красного Креста» и здания для детского хосписа в Самаре на ул. 22-го Партсъезда. Еще два объекта здравоохранения – корпуса существующих медучреждений в поселке Варламово Сызранского района и селе Камышла Камышлинского района – планируются к проектированию реконструкции.

Напомним, всего с 2018 года в регионе построено более 150 новых объектов здравоохранения, в том числе более 30 за прошлый год. В 445 медицинских подразделениях выполнен ремонт, в том числе в 2023 году – в 112 объектах учреждений.

 

Фото:  Светлана Осьмачкина

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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