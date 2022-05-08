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США приняли решение о введении санкций против Первого канала, "России-1" и НТВ

8 мая 2022 20:49
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Запрет коснется предоставления им оборудования, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

Соединенные Штаты приняли решение о введении санкций против Первого канала, "России-1", НТВ, запрет коснется предоставления им оборудования, а также возможности американских компаний размещать там рекламу. Об этом сообщил в воскресенье представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению ввести нынешние рестрикции, передает ТАСС.

"Сегодня мы также объявляем, что американские доллары за рекламу, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут предоставляться трем наиболее популярным государственным или контролируемым государством российским телеканалам, которые обеспечивают работу пропагандистской машины [президента РФ Владимира] Путина", - заявил американский чиновник в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.

"Для большей информации, мы вводим санкции против трех главных телеканалов России: Первого канала, "Россия-1", НТВ. Все эти телеканалы принадлежат государству, контролируются государством либо принадлежат одному из ближайших союзников Путина. Они также являются одними из самых популярных в России, именно через них большинство людей в России узнают новости по телевизору", - добавил представитель исполнительной власти США.

Эти российские телеканалы, по оценкам американских властей, "во многих случаях полагаются на западные технологии для трансляции пропаганды". Представитель администрации добавил, что ограничения коснуться и приобретения ими осветительного, серверного оборудования, программного обеспечения. "Россия может попытаться производить эти компоненты внутри страны, но идея заключается в том, чтобы сделать это с коммерческой точки зрения трудным, невыгодным, возложить большее бремя на российское государство", - пояснил чиновник.

Минфин США установил срок завершения сделок с Первым каналом, "Россией-1" и НТВ до 7 июня, говорится в распространенной так называемой генеральной лицензии финансового ведомства. В документе отмечается, что "разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенного сворачивания сделок, контрактов и других соглашений", заключенных до 8 мая с телеканалами, а также любыми другими организациями, где перечисленным каналам принадлежит доля в 50% или выше, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 7 июня 2022 года. Кроме того, Минфин США включил Первый канал, "Россию-1" и НТВ в список компаний, на которые не распространяется принятое ранее исключение из-под введенных против России санкций в отношении сделок, связанных с телекоммуникационным оборудованием и рядом интернет-технологий.

Рестрикции на рекламу

По данным представителя администрации, "западные компании были одними из главных рекламодателей на этих телеканалах". "В прошлом году объем доходов от рекламы превысил $300 млрд. Многие из этих рекламодателей после вторжения объявили, что они собираются сократить свою коммерческую деятельность с этими каналами. Мы хотим убедиться, что эти решения будут приняты, и просто подать более широкий сигнал о том, что американские компании не должны заниматься финансированием российской пропаганды", - сказал он.

Как утверждается в распространенной Белым домом справке, "все три телеканала входят в число крупнейших получателей иностранных доходов, которые поступают российскому государству".

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