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Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства

10 апреля 2024 18:34
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Эстафету чистоты подхватила самарская молодёжь. Главная движущая сила всех экодесантов и субботников - активисты «Молодой гвардии» и волонтеры «Единой России».

В Самарской области партийный актив и активисты МГЕР, энтузиасты партпроектов «Городская среда» и «Чистая страна» помогают в организации «средников» и сами принимают участие в благоустройстве общественных пространств и объектов Народной программы после зимы.

«Каждый год весной в нашем городе проходит череда субботников, которые объединяют экологов, волонтеров, ответственные компании и неравнодушных граждан. Вместе мы очищаем от мусора городские территории, набережную Волги и тольяттинский лес. В одну из суббот привели в порядок набережную Комсомольского района, затем навели порядок в приюте для птиц, а 16 апреля придём в дендропарк Тольятти», – рассказал Денис Волков, депутат фракции «Единая Россия» Самарской Губернской думы, координатор партийного проекта «Чистая страна» в регионе.

Весь собранный объем отходов отправится на крупные сортировочные станции – комплексы переработки отходов. Позже вторсырье получит новую жизнь, отмечает координатор экологического партпроекта «Единой России» в Самарской области.

Эстафету чистоты подхватила самарская молодёжь. Главная движущая сила всех экодесантов и субботников - активисты «Молодой гвардии» и волонтеры «Единой России».

«Весной всегда хочется обновления. Мы традиционно выходим помогать коммунальным службам. Мусора и грязи в городе-миллионнике за зиму скапливается очень много. Конечно, хочется побыстрее навести чистоту».– говорит руководитель местного штаба МГЕР Кировского районаКсения Кондратьева.

Активисты МГЕР приняли участие в субботнике на Аллее памяти в Ленинском районе, там ребята собрали сухую листву, а   в куйбышевском Куйбышевском районе волонтеры расчистили газоны от оставшегося снега в сквере по улице Зеленая.

Кстати, 12 апреля в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Самаре пройдёт первый «космический» субботник. Каждый год молодые люди, в числе которых — студенты вузов, ссузов, волонтёры, а также члены молодёжных организаций, собираются на различных площадках города, чтобы убрать их после зимнего сезона от листвы, старой травы и мусора, подготавливая территорию к весне.

Наводить порядок на улицах, парках, скверах, общественных пространствах и во дворах города продолжают представители коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальные и государственные служащие, предприятия и организации, неравнодушные жители. Напомним, очередные средники пройдут 17 и 24 апреля, присоединиться к субботникам можно 13 и 20 апреля, сообщает, пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Мероприятия Самара

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