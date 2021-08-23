Создан центр по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе

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Штаб общественной поддержки партии оперативно среагировал на ситуацию и уже начал привлекать лучшие добровольческие и волонтерские силы региона. Секретарь Самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров поблагодарил всех неравнодушных людей, которые по зову сердца уже присоединились к спасателям региона и оказывают посильную помощь жителям сел Гвардейцы и Немчанка.

Дмитрий Азаров предложил организовать работу по сбору и распределению помощи таким образом, чтобы адресно помочь каждому, в чей дом пришёл огонь.

Руководитель Штаба общественной поддержки Регина Воробьева рассказала, что неравнодушных к чужой беде жителей региона очень много. Люди готовы предоставить временной жилье, помочь в сборе продуктов и предметов первой необходимости сельчанам из Борского района. Сейчас добровольцы и общественники аккумулируют все возможные ресурсы для помощи пострадавшим от пожара и в соседних сельских поселениях, и в других муниципальных районах и городских округах.

Волонтер движения «Мы вместе» Ирина Долгополова из Тольятти уже имеет опыт оказания подобной помощи. Месяц назад подобная ситуация была в Тольятти, от сильного возгорания пострадали лесные массивы в черте города. Тогда добровольцы и члены местного отделения «Единой России» снабжали водой пожарных и спасателей. Ирина сообщила, что тольяттинские волонтеры могут поделиться опытом по организации патрулирования леса и предотвращения новых возгораний.

Присоединиться к оказанию помощи готовы и самарские добровольцы.

Штаб общественной поддержки партии объединит все общественные силы для помощи пострадавшим. Регина Воробьева подчеркнула, что в накануне 1 сентября для семей из Борского района поддержка жизненно необходима. Общественники начали сбор новой одежды, предметов первой необходимости и личной гигиены, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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