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Создан центр по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе
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Создан центр по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе

23 августа 2021 17:04
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Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

Штаб общественной поддержки партии оперативно среагировал на ситуацию и уже начал привлекать лучшие добровольческие и волонтерские силы региона. Секретарь Самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров поблагодарил всех неравнодушных людей, которые по зову сердца уже присоединились к спасателям региона и оказывают посильную помощь жителям сел Гвардейцы и Немчанка.

Дмитрий Азаров предложил организовать работу по сбору и распределению помощи таким образом, чтобы адресно помочь каждому, в чей дом пришёл огонь.

Руководитель Штаба общественной поддержки Регина Воробьева рассказала, что неравнодушных к чужой беде жителей региона очень много.  Люди готовы предоставить временной жилье, помочь в сборе продуктов и предметов первой необходимости сельчанам из Борского района. Сейчас добровольцы и общественники аккумулируют все возможные ресурсы для помощи пострадавшим от пожара и в соседних сельских поселениях, и в других муниципальных районах и городских округах.

Волонтер движения «Мы вместе» Ирина Долгополова из Тольятти уже имеет опыт оказания подобной помощи. Месяц назад подобная ситуация была в Тольятти, от сильного возгорания пострадали лесные массивы в черте города. Тогда добровольцы и члены местного отделения «Единой России» снабжали водой пожарных и спасателей. Ирина сообщила, что тольяттинские волонтеры могут поделиться опытом по организации патрулирования леса и предотвращения новых возгораний.

Присоединиться к оказанию помощи готовы и самарские добровольцы.

Штаб общественной поддержки партии объединит все общественные силы для помощи пострадавшим. Регина Воробьева подчеркнула, что в накануне 1 сентября для семей из Борского района поддержка жизненно необходима. Общественники начали сбор новой одежды, предметов первой необходимости и личной гигиены, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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Теги: Борский район оказание помощи

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