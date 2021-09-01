Спасатели продолжают работы по проливке и расчистке территорий на месте пожара в Борском районе

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По состоянию на 12:00, 1 сентября, пожарно-спасательные подразделения продолжают проведение работ по проливке и расчистке территорий на месте произошедшего пожара в Борском районе.

Работы проводятся на 3 участках. На 2 участках проводится проливка и расчистка территории, на третьем участке - проливка территории.

С 13:00 вертолет МИ-8 МЧС России находится на дежурстве.

На месте проведения работ сохраняется группировка сил и средств в количестве 645 человек и 169 единиц техники.

На завтра запланирована передача территории национальному парку «Бузулукский Бор» и «Самаралес», сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС