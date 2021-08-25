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Дмитрий Азаров объявил о локализации пожара в Борском районе

25 августа 2021 14:38
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Глава региона выразил уверенность в том, что в ближайшие часы пожарные справятся и с активными очагами горения, которые сохранились внутри локализованных участков леса.

В среду, 25 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о локализации пожара в Борском районе.

Напомним, возгорание произошло в субботу. Пламя с поля перекинулось сначала на село Гвардейцы, где сгорели 14 домов, затем вспыхнул и лес. В воскресенье пострадало уже село Немчанка. Существовала угроза перекидывания огня на Борское. Но пожарные, военные и добровольцы смогли отстоять территорию.

«Сегодня на 12 часов дана локализация пожара в Борском районе: как на территории государственного лесного фонда, так и национального парка «Бузулукский Бор». Наша группировка в ночное время не допустила его распространение на новые территории», – сообщил хорошие новости Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность в том, что в ближайшие часы пожарные справятся и с активными очагами горения, которые сохранились внутри локализованных участков леса. «При этом работа по патрулированию территорий будет вестись еще несколько дней, потому что каждый пенек фактически нужно пролить», – добавил губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто принимал активное участие в тушении пожара, в том числе жителей Борского района и соседних территорий, которые откликнулись на эту общую беду.

Глава региона напомнил, что сейчас необходимо осторожнее обращаться с огнем, «чтобы не допустить распространения огня, возникновения пожаров как на территории наших населенных пунктов, так и прекрасных природных ландшафтов». Напомним, в Самарской области по-прежнему действует запрет на посещение лесов.

 

Теги: Борский район локализация пожара

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