В Самарской области пациентов Борской ЦРБ перевели на домашнее лечение и в другие межучреждения

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В Самарской области пациентов Борской центральной районной больницы перевели на домашнее лечение и в другие межучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, часть пациентов, чье состояние оценивается как удовлетворительное, выписали из стационара на амбулаторное лечение. Теперь за ними будут наблюдать врачи из поликлиники.



Остальных пациентов перевели в больницы других районов. Они продолжат лечение в стационарах этих медучреждений.



Напомним, в Борском районе с 21 августа полыхают пожары. В селе Гвардейцы огонь уничтожил 14 жилых домов, в Немчанке - 16 домовладений, в Коноваловке - 2. Пламя перекинулось на национальный парк "Бузулукский бор" и распространилось в сторону села Борское.



Сотрудники оперативных ведомств делают все возможное, чтобы остановить пожар. В регионе создан оперативный штаб под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Погорельцам окажут всю необходимую помощь, сообщает Сова.инфо.

Фото: Борская ЦРБ / vk.com