Пострадавшим при пожарах в Борском районе будет оказано четыре вида помощи

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Пострадавшим при пожарах в Борском районе по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова решено оказывать 4 вида помощи:

- выплаты на первоочередные нужды

- выплаты на бытовые нужды

- выплаты тем, кто получил травмы

- выплаты на восстановление жилья или на приобретение нового.



Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики:

"Будем пользоваться теми нормативами, что есть в Борском районе Самарской области, в частности, стоимостью квадратного метра.

Рассчитываем, что уже к следующей неделе люди определятся окончательно, кто будет покупать жилье, а кто будет строится, и на основании этих решений обсудить с муниципалитетом как эффектнее помочь.

Сроки восстановления жилья будут зависеть во многом от того проекта, который выберут люди, так как многие дома будут строиться с нуля.

Решения о дополнительных вариантах помощи будут приниматься по каждой семье отдельно".