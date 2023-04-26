Совфед одобрил пожизненный срок за госизмену и ужесточение ответственности за терроризм

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Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, передает РИА Новости.

"статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в заключении конституционного комитета Совфеда.

Помимо этого, расширяется перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества – за содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества и участие в нем будут конфисковывать имущество, нажитое таким путём. Усиливается уголовная ответственность за совершение терактов – до 20 лет лишения свободы; за организацию террористического сообщества и участие в нём – с пределов 5-10 лет до 10-15 лет.