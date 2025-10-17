СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области

17 октября 2025 12:32
163
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев прямо назвал имя будущего министра транспорта Самарской области. Им станет Артур Абдрашитов. Об этом глава региона заявил в эксклюзивном интервью главному редактору 63.RU Евгению Зиновьеву.

Вячеслав Федорищев объяснил причины, по которым сделал выбор именно в пользу Артура Абдрашитова. В частности, губернатор оценил его компетенции в вопросах развития водного транспорта:

— Он очень профессиональный человек, я его работу наблюдаю полтора года. Его компетенции и знания уникальны. Они уже сейчас позволили Минтрансу сформировать стратегию развития водного вида транспорта — это и порты, это и непосредственно легитимизация огромного количества личных транспортных средств (амнистия так называемая), это и создание большого количества причальных стенок, причалов, это и возможности наконец-то перейти к цивилизованному туризму на воде, — сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, по словам губернатора, Артур Абдрашитов — независимая фигура. И решение о его назначении принималось «с учетом особенностей Самарской области и коллаборации между руководителями госслужб, подрядчиками, субподрядчиками, братьями некоторых руководителей госслужб».

— Очень важно, чтобы руководитель не был зависим от этого хитросплетения, которое формировалось десятилетиями. У Артура Абдрашитова огромный послужной список и в республике Татарстан, и у нас, но он не имеет отношения к этим людям. Ему будет проще принимать правильные решения, — заключил губернатор.

Артур Абдрашитов родился в 1989 году в Казани. С января 2020 года возглавлял департамент туризма Самарской области, а в июле 2022 года стал министром туризма. В конце 2024 года Артура Абдрашитова по посту министра туризма сменила Екатерина Матвеева, а Абдрашитов стал советником губернатора.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025, 09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
Также на 17 октября подключено 98,9% жилфонда. ЖКХ
161
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025, 19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность. Политика
444
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025, 12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
Ведутся работы по техническому присоединению коммуникаций к вновь построенному микрорайону. Транспорт
321
В центре внимания
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
162
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
164
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
459
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
327
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
363
Весь список