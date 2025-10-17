СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области

163

Губернатор Вячеслав Федорищев прямо назвал имя будущего министра транспорта Самарской области. Им станет Артур Абдрашитов. Об этом глава региона заявил в эксклюзивном интервью главному редактору 63.RU Евгению Зиновьеву.

Вячеслав Федорищев объяснил причины, по которым сделал выбор именно в пользу Артура Абдрашитова. В частности, губернатор оценил его компетенции в вопросах развития водного транспорта:

— Он очень профессиональный человек, я его работу наблюдаю полтора года. Его компетенции и знания уникальны. Они уже сейчас позволили Минтрансу сформировать стратегию развития водного вида транспорта — это и порты, это и непосредственно легитимизация огромного количества личных транспортных средств (амнистия так называемая), это и создание большого количества причальных стенок, причалов, это и возможности наконец-то перейти к цивилизованному туризму на воде, — сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, по словам губернатора, Артур Абдрашитов — независимая фигура. И решение о его назначении принималось «с учетом особенностей Самарской области и коллаборации между руководителями госслужб, подрядчиками, субподрядчиками, братьями некоторых руководителей госслужб».

— Очень важно, чтобы руководитель не был зависим от этого хитросплетения, которое формировалось десятилетиями. У Артура Абдрашитова огромный послужной список и в республике Татарстан, и у нас, но он не имеет отношения к этим людям. Ему будет проще принимать правильные решения, — заключил губернатор.

Артур Абдрашитов родился в 1989 году в Казани. С января 2020 года возглавлял департамент туризма Самарской области, а в июле 2022 года стал министром туризма. В конце 2024 года Артура Абдрашитова по посту министра туризма сменила Екатерина Матвеева, а Абдрашитов стал советником губернатора.