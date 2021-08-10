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Шойгу назвал главной внутренней угрозой для любого государства разложение общества

В качестве примера министр обороны России привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - сказал Шойгу на панельной дискуссии на молодежном форуме "Территория смыслов", передает ТАСС.

В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. "Кто-то устоял, кто-то не устоял", - добавил он.

При этом Шойгу подчеркнул, что с внешними угрозами понятно, как бороться. "Силовые угрозы - это когда нам угрожают, а мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться, выстраиваем соответствующим образом силовую оборону", - отметил министр.