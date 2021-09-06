Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири

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Площадки для строительства новых городов в Сибири должны быть скоррелированы с ресурсными возможностями региона и программами развития транспортных сетей, сообщил министр обороны и глава Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в ответах на вопросы РБК о перспективах развития агломераций в Сибири. Ответы за подписью Шойгу на запрос РБК передала исполнительная дирекция РГО.

Ранее на встрече с учеными Сибирского отделения РАН Шойгу заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.

«Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — уточнил он в ответе на запрос РБК.

По мнению Шойгу, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».

между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника».

«Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — заметил Сергей Шойгу.

В этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, — «Алюминиевая долина».

В Южной Сибири есть возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля.

В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.

Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой.

«И это только “верхушка айсберга”, — заключает Шойгу, добавляя, что появления новых городов синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров “не нужно бояться”.

«Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с “Жигулями”, ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска… Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим», — подчеркнул он.

Определяя объемы и источники финансирования, надо учитывать, что речь идет о запуске программы развития и роста, а не о разовой трате средств, полагает Шойгу.

Задачами федеральных и региональных властей он назвал обеспечение стабильного налогового режима и транспортной доступности, грамотное территориальное планирование и возведение базовой инфраструктуры.

Также можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний, отметил Шойгу.

«Советского Союза с Госпланом и Госснабом давно нет. Мы живем в других реалиях и хорошо это осознаем. Поэтому, безусловно, основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири, наряду с государственными средствами, должен являться частный капитал», — заключил он.

Фото: Википедия.