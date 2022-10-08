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Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО

8 октября 2022 18:26
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С марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го он руководил группировкой войск в Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сообщили в Минобороны.

Сергей Владимирович Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В 1987-м окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе, а в 1995-м — Военную академию имени Фрунзе в Москве. После этого служил в Таджикистане, где прошел путь от командира мотострелкового батальона до начальника штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.

В 2002 году Суровикин с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. После этого командовал мотострелковыми дивизиями в Екатеринбурге и Чечне, с 2005 по 2008 год был первым заместителем командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией, с апреля по ноябрь 2008 года занимал должность командующего. С 2008 по 2010 год возглавлял Главное оперативное управление Генштаба, затем был первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а после — Восточного военного округа. В 2013 году стал командующим войсками Восточного военного округа.

С марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го руководил группировкой войск в Сирии. С 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. В 2021 году президент присвоил ему звание генерала армии. Помимо этого, Суровикин командует российской группировкой "Юг" в зоне спецоперации на Украине.

 

Фото: Минобороны РФ

 

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