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Самарский музыкант Сергей Войтенко спел под окнами госпиталя ветеранов

6 мая 2022 10:46
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Самарский музыкант Сергей Войтенко спел под окнами госпиталя ветеранов

В Самарском госпитале ветеранов войн заслуженный артист Российской Федерации, депутат-единоросс поздравил фронтовиков с наступающим Днем Победы.

Накануне 77 годовщины Великой Победы поздравить ветеранов, проходящих лечение в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, приехал заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской Губернской думы («Единая Россия») Сергей Войтенко.

«Окна чуть приоткрыты, чтобы пациенты не замерзли. Я буду петь для них свои песни и песни военных лет», - рассказал самарский музыкант и композитор перед выступлением.

Из каждой палаты было видно площадку во дворе госпиталя и выступление артиста. А в палатах было слышно, как ветераны подпевали любимым песням, многие улыбались и вытирали слезы, рассказывают сотрудники госпиталя.

Известный самарский музыкант и депутат фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Сергей Войтенко исполнил для фронтовиков их любимые песни, а живой декорацией стали флаги России.

«Я поздравляю всех с наступающим 9 мая. Этот день, он всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах наших детей и внуков. Память о нем мы будем передавать из поколения в поколение», - уверен самарский музыкант

В дуэте с Сергеем Войтенко выступил и начальник госпиталя Александр Каширин. К словам благодарности за мирное небо над головой и пожеланиям здоровья и долголетия для ветеранов и участников войны присоединились волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и весь персонал медучреждения.

Напомним, что поздравления и подарки в Самарской области получат 423 ветерана Великой Отечественной войны. Для многих фронтовиков и участников ВОВ парады и концерты проходят под окнами и во дворах жилых домов, где проживают ветераны. Музыкальные поздравления для героев-земляков организуют учащиеся школ и вузов, юнармейцы, «Волонтеры Победы», активисты МГЕР, депутаты-единороссы, военные и творческие коллективы. 

 

 

Теги: Единая Россия

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