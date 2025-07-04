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Самарский губернатор: «До 15 сентября формируем еще одну партию спецтехники в зону СВО по заявкам командиров»

4 июля 2025 17:31
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По поручению губернатора Федорищева в зону СВО отправлена спецтехника на 220 миллионов рублей.

В пятницу, 4 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание, посвященное поддержке участников специальной военной операции. В нем приняли участие советник губернатора Андрей Колотовкин, заместитель председателя Правительства Самарской области Никита Зубко, министр по региональной безопасности Самарской области Евгений Московцев, руководство подразделений воинских частей, дислоцируемых на территории Самарской области и выполняющих задачи на территории СВО. 

Напомним, сегодня утром в Самаре на площади Славы командирам воинских подразделений от Правительства области передали очередную партию помощи нашим бойцам в зону СВО. Это специализированная техника на общую сумму более 220 млн рублей, в том числе бронеавтомобиль СБА ЛАДОГА с установленной станцией РЭБ для подавления БПЛА, грузовой бронеавтомобиль ЧЕКАН также со станцией РЭБ, бронеавтомобиль БПП ЧЕКАН с башней под КПВТ и ПКТ со встроенным тепловизионным прицелом и установленной станцией РЭБ для подавления БПЛА. Кроме того, 350 FPV-дронов, 60 ручных комплексов борьбы с БПЛА «Палтус», 56 квадрокоптеров DJI Mavic. Также в этой партии – собранная волонтерской группой «Доброе сердце» экипировка и маскировочные сети.  

На совещании вместе с командованием подразделений губернатор обсудил дальнейшую помощь военнослужащим. «Цель сегодняшней встречи - понять от вас, людей, которые с ребятами на «передке», какие задачи еще есть, чтобы мы их быстро отработали и выполнили, чем мы еще как регион можем помочь нашим ребятам», - обратился он к представителям воинских частей. 
По заявкам военнослужащих до 15 сентября будет сформирована новая партия необходимых технических средств на общую сумму 330 млн рублей. «Подбираем тщательно, ее также будем передавать», - отметил Вячеслав Федорищев. В числе запланированного - радиостанции, дроны, мотовездеходы, аккумуляторные батареи для квадрокоптеров, средства связи и ряд других позиций. 

 

Фото: Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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