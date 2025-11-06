Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре

64

Инновационный фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга» проходит в эти дни в Самаре в рамках XIII Международного форума «Россия — спортивная держава» на площадке крытого футбольного манежа «Солидарность. Самара Арена». Турнир организован Всероссийской федерацией фиджитал спорта при поддержке Правительства Самарской области, Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» и фонда «Защитники Отечества».

Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.

Для проведения «Кубка Победы. Волга» было разработано уникальное программное обеспечение, а в нескольких дисциплинах использовался спортивный инвентарь российского производства.

В одном из ключевых спортивных событий форума приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции, в том числе из Самарской области. Среди них – участники программы «Школа героев», которая принята по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев». По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира.

«Было по-настоящему интересно попробовать свои силы в уникальном формате, объединяющем цифровую и физическую реальности. Мы соревновались в разных номинациях: это и динамичные фиджитал-гонки, и многогранный фиджитал-пентатлон, и, конечно, проверка стратегического мышления в боевой тактике. Каждый этап был вызовом и возможностью доказать себе и команде, на что мы способны, - отметил помощник Губернатора Самарской области, выпускник региональной программы «Школы героев» и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев. - А особенно волнительно было получать заслуженный Кубок из рук настоящего олимпийского чемпиона – это невероятное признание и мощнейший стимул. Этот день – еще одно подтверждение огромного значения адаптивного спорта. Считаю, что спорт не просто помогает вернуться к активной жизни; для многих, кто прошел через зону боевых действий, это становится мощнейшим катализатором, источником новых сил и смысла. Адаптивный спорт есть и будет, и это крайне важно для каждого, кто вернулся и строит свою новую жизнь».

Сегодня фиджитал спорт активно развивается. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области проводится работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий фиджитал спортом, в том числе, создание сети фиджитал-центров в крупных городах и муниципалитетах.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области