Самарские студенты узнали новые факты из жизни «космической столицы»

Самару недаром называют космической столицей России. Ведь именно здесь были созданы многие уникальные летательные аппараты для изучения околоземного пространства. По сути, история отечественного покорения космоса и ракетостроения начиналась в Самаре.

О легендарной ракете Р-7, созданной в Куйбышеве прославленным Сергеем Королевым в соавторстве с молодым конструктором Дмитрием Козловым, студентам педагогического колледжа рассказал директор благотворительного фонда имени дважды Героя социалистического труда Д.И.Козлова, внук знаменитого конструктора, член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Дмитрий Квашин.

Созданная Сергеем Королевым и Дмитрием Козловым ракета, по сути, была концепцией и за 60 лет пережила множество модификаций. В 1966 году в отечественной космонавтике наступило время «Союзов». Самой массовой ракетой-носителем в истории стал «Союз-У». Эту ракету изготовили на самарском «Прогрессе» в 1984 году, а в 2001 году в Самаре ее установили как памятник космическому труженику, рассказывает студентам внук кораблестроителя Дмитрий.

«Все это—история нашей страны, и мы — часть этой истории. Важно передать ребятам не только знания и воспоминания, но и это чувство сопричастности великим достижениям наших знаменитых соотечественников и земляков»,- уверен член регионального политсовета партии «Единая Россия».

Эти и многие другие факты космической истории Самары школьники и студенты узнают не только в преддверии Дня космонавтики, но и на протяжении всего года.

Студентка педагогического колледжа Валерия Воробьева выбрала специальность учителя начальных классов и убеждена, что такие встречи пригодятся в её будущей работе: «Обязательно расскажу об этом на своих уроках. Такой богатый материал, столько фактов просто захватывающих, все это очень важно передать дальше, тем, кто подрастает и кто, возможно, придет работать на знаменитый самарский «ЦСКБ-Прогресс» и сделает новый прорыв в космос».

Цикл просветительских лекций в рамках партийного проекта «Единой России» о знаменитых земляках и семейных ценностях будет продолжен: знаменитых земляков и семейных династий, с которых можно брать пример, в 63-ем регионе достаточно, уверены активисты партпроекта и члены общественного совета проекта «Крепкая семья» в Самарской области.