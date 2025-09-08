Самарские министерства ждет череда массовых объединений

101

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью «СО» приоткрыл завесу тайны над новой возможной структурой областного правительства.

Глава региона назвал несколько ведомств, которые затронут основные изменения. Это два «силовых» министерства, миннауки, минтуризма, а также минтруд и минсоцдемографии. При этом в одних случаях преобразования будут происходить по образу и подобию того, что задает федеральный центр, а в других — по аналогии с правительством Тульской области.

Анонсируя почти месяц назад подготовку новой структуры правительства Самарской области, губернатор Вячеслав Федорищев объявил, что она будет более компактной за счет объединения 5-6 министерств, которые станут «функциональными единицами укрупненных ведомств». Как это может выглядеть на практике, глава региона на минувшей неделе раскрыл в интервью «СО».

Прежде всего Вячеслав Федорищев подтвердил, что структура исполнительной власти региона будет сформирована по принципу федерального правительства. «Мы придерживаемся курса максимальной ориентации на федеральные структуры», — подчеркнул губернатор. Существующая управленческая структура самарского «Белого дома» и так во многом дублирует одноименные федеральные министерства и ведомства, но в новой версии она еще больше должна приблизиться к федеральному уровню. Так, по словам руководителя области, предстоит объединить в одно ведомство два самостоятельных министерства: труда, занятости и миграционной политики с одной стороны и социально-демографической и семейной политики — с другой. Укрупненное министерство, скорее всего, будет называться министерством труда и социальной защиты — ровно так же, как в федеральном правительстве. По словам Вячеслава Федорищева, преобразование объясняется тем, что эти две сферы «неразрывны между собой».

Сценарий реорганизации минтруда и минсоцдемографии, как ранее указывало «СО», обсуждался еще в прошлом году, а сейчас вопрос в том, кто возглавит объединенное министерство — министр труда Ольга Фурсова, «социальный» министр Оксана Щербицкая или создаваемой структуре подберут нового руководителя. Стоит отметить, что обе дамы одними из последних были утверждены в своих должностях (г-жа Щербицкая так вообще лишь в середине июля).

Также, похоже, сбывается еще один прогноз «СО». Как сообщил губернатор, «с учетом особенностей прохождения последнего года и уточнения нашей антикоррупционной работы» стоит объединить два «силовых» министерства — по региональной безопасности (глава — Евгений Московцев) и по вопросам правопорядка и противодействия коррупции (глава — Ренат Валиуллин). Оба министерства — новые и сформированы на базе аналогичных департаментов (правда, уже по лекалам правительства Тульской области, откуда Вячеслав Федорищев перешел в Самару). При этом губернатор намерен вывести антикоррупционное направление «на себя лично»: «Здесь не будет ни вице-губернатора, ни какого-то дополнительного курирующего чиновника — будет управление, докладывающее лично мне, и одно министерство». Прежде министерство Рената Валиуллина курировал вице-губернатор Максим Ковалев, который покинул «Белый дом» в середине августа, но в то же время губернатору непосредственно подчинялся вновь созданный внутри ведомства департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Как оказалось, на уход г-на Ковалева могли повлиять сбои в развертывании системы «Полиграф», которая должна была заработать еще с 1 января 2025 года, но в итоге начала действовать только лишь с 1 сентября. Из-за промахов в этой работе гадательна судьба и министра по региональной безопасности Евгения Московцева, чей трудовой контракт заканчивается 17 сентября и, судя по сделанным в интервью «СО» заявлениям губернатора, продлеваться он вряд ли будет. Также, как ранее прогнозировало «СО», свой пост может покинуть и антикоррупционный министр Ренат Валиуллин.

Следовательно, объединенное ведомство, по всей видимости, получит во главе совершенно новую фигуру.

Вместе с тем глава региона развенчал ряд других предположений относительно будущего тех или иных министерств. Так, миннауки, вопреки прогнозам, вольется вовсе не в минобразования, откуда его в свое время вывели и повысили в статусе до министерства, а в минпромторг во главе с Денисом Гурковым. «Появится заместитель министра промышленности, курирующий взаимодействие с вузами и развивающий те успехи, которых миннауки успело добиться за время своего существования», — сообщил Вячеслав Федорищев «СО». Кто может занять эту позицию и будет ли это нынешний глава миннауки Марк Шлеенков, губернатор не уточнил (министром же, очевидно, останется г-н Гурков). По словам Федорищева, на протяжении всей своей карьеры он «всегда пытался обеспечить максимальную связку промышленности и науки». И здесь, похоже, за основу снова берется принцип работы тульского правительства: в его структуре действует комитет по науке и инноватике (в 2021-2022 гг. его, кстати, возглавлял нынешний врио вице-губернатора Самарской области и руководитель губернаторской администрации Антон Емельяненко), который курирует вице-премьер, ответственный в том числе за экономическое развитие и промышленность.

Пертурбации коснутся и министерства туризма, но не в том формате, который прогнозировали ранее эксперты. Вместо возвращения в структуру министерства культуры туризм, по словам Вячеслава Федорищева, уйдет под министерство экономического развития и инвестиций под руководством Павла Финка. «Появится заместитель министра экономики, курирующий туристическую отрасль», — пояснил глава региона. По его словам, «это ни в коем случае не изменение приоритетов, напротив — усиление управленческой модели». Опять же, губернатор ничего не сказал о том, станет ли в итоге тем самым замминистра (очевидно, при министре Финке) пока еще действующий глава минтуризма Екатерина Матвеева. В любом случае в этот раз Вячеслав Федорищев ориентируется уже не на Тулу с ее министерством культуры и туризма, а вновь на федеральное правительство, где туристическую отрасль и сферу гостеприимства курирует как раз Минэкономразвития России.

В то же время Вячеслав Федорищев дал ясно понять, что не предвидится никакого объединения министерства строительства и министерства градостроительной политики. «Они останутся самостоятельными ведомствами, — заверил губернатор. — Минград для нас — важнейшее направление». Как бы то ни было, варианты изменений, обнародованные главой региона в интервью «СО», очевидно, не окончательные и могут быть скорректированы в любой момент. «В принципе обсуждается много различных вариантов, и озвученное мною можно считать лишь частью предстоящих перемен», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.