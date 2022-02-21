Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из Донецка и Луганска

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21 февраля Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» отправило в Ростов из Самары первую фуру вместимостью 20 тонн.

В составе первого гуманитарного груза помощи - 5 тонн средств гигиены: мыло, гель, шампунь, зубная паста. Около тонны составляют средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки, около 1,5 тонн – продукты питания и кондитерские изделия. В состав груза входят также тепловые пушки, чайники, продукты питания. В этом сейчас есть острая необходимость.

Накануне секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», Дмитрий Азаров в телефонном разговоре с губернатором Ростовской области уточнил первоочерёдную потребность людей. Груз из Самары получат в Ростове уже 22 февраля.

«Жители Донецкой и Луганской областей, столкнувшись с явными проявлениями агрессии, спасая свои жизни и жизни своих близких, женщины, дети, старики покидают сегодня свои дома, свою родную землю для того, чтобы просто сохранить жизнь. Обращаются за помощью, конечно, в первую очередь к Российской Федерации. И такую помощь мы просто обязаны оказать людям, которым сейчас не просто тяжело, но над которыми нависла угроза их жизни, их существованию. Это святой долг каждого гражданина, каждого нормального человека - откликнуться и помочь людям, которые оказались в столь сложной ситуации. Самарская область не раз откликалась на просьбу, на беду наших соотечественников. Мы безусловно не оставим людей в беде и в этот период. Многие регионы откликнулись, и Самарская область одной из первых объявила о своей готовности принять переселенцев. Рассчитываем, что завтра первые вынужденные переселенцы прибудут на территорию Самарской области. Я уверен, что вместе с жителями региона создадим все условия, чтобы помочь, поддержать этих людей, которые лишились своего крова», - отметил секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Самарские единороссы и активисты «Молодой Гвардии Единой России» активно участвовали в формировании груза. Сопровождать его и координировать действия волонтеров направлены руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин, депутат Губдумы Дмитрий Холин и исполняющий обязанности руководителя Штаба «Молодой гвардии Единой России» Антон Родионов.

Руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил: «Самарское региональное отделение и фракция «Единой России» в региональном парламенте, штаб "Молодой гвардии Единой России" подключились к формированию гуманитарной помощи. Доставим продукты и товары первой необходимости: чайники, обогреватели, которые так нужны нашим братьям».

В Ростов вместе с грузом поехал и.о. руководителя Штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов. Он рассказал, что самая важная проблема сейчас – нехватка рабочих рук, и самарские волонтеры готовы помочь там, на месте.

«Нехватка именно рук волонтеров - простых ребят, которые могут подсказать, донести людям, которые прибывают, которые находятся в полном неведении, куда идти, где зарегистрировать документы, где можно получить сухпайки, какие-то вещи, помочь с маршрутизацией - и действительно если такие события разворачиваются и у наших в том числе границ. Я как молодой человек не хочу отсиживаться «в тылу», хочется просто прийти и помочь», - подчеркнул руководитель МГЕР.

Отметим, что и Самарская область готовится принять людей из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома. Об этом 19 февраля заявил глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. Вынужденных переселенцев из Донбасса и Луганска планируют разместить в 4-х пунктах в муниципалитетах губернии. Представители регионального минсоцдема и «Единой России» вылетели в Ростовскую область, чтобы на месте определить количество и категории лиц, нуждающихся в помощи на территории Самарской области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения "ЕР"