Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования

В Самарской области начата активная работа по подготовке Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Данная инициатива представляет собой стратегическую реформу, направленную на формирование нового фундамента для управления устойчивым развитием территории региона на долгосрочную перспективу.

Работа по формированию единой градостроительной политики в регионе ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. «Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Необходимо обновлять исторические кварталы, максимально сохраняя архитектурные и исторические памятники», - подчеркивает глава региона.

Разработчик Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования уже определён по результатам открытых торгов. Им стал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (г. Санкт-Петербург), обладающий признанной экспертизой в данной сфере.

«С командой института мне доводилось работать в прошлом, и она подтвердила свой высокий уровень профессионализма, признанный экспертным сообществом ведущих регионов страны. Для Самары это шаг к новой, более прозрачной, социально ориентированной и предсказуемой градостроительной политике», – подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачёв.

Ключевой задачей создания Единого документа является устранение существующего дуализма в градостроительном регулировании, когда стратегическое планирование (Генеральный план) и правовые регламенты (Правила землепользования и застройки) функционировали как независимые документы, что зачастую приводило к правовой неопределённости.

«Документ единого территориального планирования – это новый для России инструмент, и пока лишь в нескольких субъектах он утвержден. Мы в этом контексте можем считать себя первопроходцами», – отметила главный архитектор Самарской области Екатерина Семёнова.

Основные преимущества и ожидаемые эффекты от внедрения Единого документа:

1. Повышение инвестиционной привлекательности. Четкие и непротиворечивые правила позволяют инвесторам и девелоперам точно оценивать потенциал территорий, минимизировать риски и сокращать сроки прохождения административных процедур.

2. Юридическая устойчивость. Интеграция стратегии и регламентов в единую систему повышает устойчивость градостроительных решений и снижает риски их оспаривания.

3. Эффективность госуправления. Документ станет инструментом для проведения последовательной и предсказуемой градостроительной политики, позволяя концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития.

4. Открытость и прозрачность. Процесс разработки предусматривает активное участие общественности. Жители региона получат понятные и доступные правила развития территорий, а также возможность влиять на формирование своей среды обитания. На текущий момент уже собрано около 80 общественных инициатив.

Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию. Реализация этого проекта является долгосрочной инвестицией в повышение капитализации территории, качества городской среды и инвестиционного потенциала Самарской области.