Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования

1 октября 2025 16:48
103
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.

В Самарской области начата активная работа по подготовке Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Данная инициатива представляет собой стратегическую реформу, направленную на формирование нового фундамента для управления устойчивым развитием территории региона на долгосрочную перспективу.
Работа по формированию единой градостроительной политики в регионе ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. «Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Необходимо обновлять исторические кварталы, максимально сохраняя архитектурные и исторические памятники», -  подчеркивает глава региона. 
Разработчик Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования уже определён по результатам открытых торгов. Им стал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (г. Санкт-Петербург), обладающий признанной экспертизой в данной сфере.
«С командой института мне доводилось работать в прошлом, и она подтвердила свой высокий уровень профессионализма, признанный экспертным сообществом ведущих регионов страны. Для Самары это шаг к новой, более прозрачной, социально ориентированной и предсказуемой градостроительной политике», – подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачёв.
Ключевой задачей создания Единого документа является устранение существующего дуализма в градостроительном регулировании, когда стратегическое планирование (Генеральный план) и правовые регламенты (Правила землепользования и застройки) функционировали как независимые документы, что зачастую приводило к правовой неопределённости.
«Документ единого территориального планирования – это новый для России инструмент, и пока лишь в нескольких субъектах он утвержден. Мы в этом контексте можем считать себя первопроходцами», – отметила главный архитектор Самарской области Екатерина Семёнова.

Основные преимущества и ожидаемые эффекты от внедрения Единого документа:
1. Повышение инвестиционной привлекательности. Четкие и непротиворечивые правила позволяют инвесторам и девелоперам точно оценивать потенциал территорий, минимизировать риски и сокращать сроки прохождения административных процедур.
2. Юридическая устойчивость. Интеграция стратегии и регламентов в единую систему повышает устойчивость градостроительных решений и снижает риски их оспаривания.
3. Эффективность госуправления. Документ станет инструментом для проведения последовательной и предсказуемой градостроительной политики, позволяя концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития.
4. Открытость и прозрачность. Процесс разработки предусматривает активное участие общественности. Жители региона получат понятные и доступные правила развития территорий, а также возможность влиять на формирование своей среды обитания. На текущий момент уже собрано около 80 общественных инициатив.

Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию. Реализация этого проекта является долгосрочной инвестицией в повышение капитализации территории, качества городской среды и инвестиционного потенциала Самарской области.

