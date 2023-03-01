Самарская область присоединилась к окружному общественному проекту «Ментальное здоровье»

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1 марта 2023 года помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин провел совещание по реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье» в Самарской области. Накануне он посетил ряд социальных объектов региона, где пообщался с руководителями лечебных и образовательных учреждений, реабилитационного центра. Помощник полпреда высоко оценил наработанные в Самарской области практики сопровождения людей с ментальными нарушениями и их успешную интеграцию в общество. Опыт региона будет масштабирован в рамках окружного общественного проекта «Ментальное здоровье», который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Целью проекта являются разработка и внедрение эффективной системы оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Проект проходит при активном взаимодействии с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая имеет практический опыт поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

В совещании по реализации окружного проекта «Ментальное здоровье» на территории Самарской области приняли участие руководители органов исполнительной власти, курирующие вопросы здравоохранения, образования, социально-демографической и семейной политики, культуры и спорта. К мероприятию по видео-конференц-связи из Нижнего Новгорода подключился ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава РФ Николай Карякин.

Открывая совещание, помощник полпреда Президента Владимир Колчин отметил, что в настоящее время в Российской Федерации наблюдается увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, большой процент из которых составляют дети с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра (РАС). Высокая распространенность этих расстройств делает чрезвычайно актуальной задачу выявления таких детей и оказания им полноценной эффективной помощи, соответствующей их потребностям, а также оказания помощи взрослым людям с РАС, имеющим трудности с социализацией.

«В рамках окружного проекта «Ментальное здоровье» создается система раннего выявления детей с РАС, формируется и ведется реестр людей с диагнозом РАС, тиражируются наиболее эффективные методики работы с этой категорией населения. В результате создается комплекс образовательных и социальных услуг помощи детям и людям с РАС и их семьям», – подчеркнул Владимир Колчин.

Помощник полпреда отметил, что за 3 года реализации проекта в регионах ПФО накоплен не только уникальный опыт, но и выявлены проблемы, требующие решения на федеральном уровне. По мнению Владимира Колчина, необходимо обеспечить единую для всех регионов страны методику выявления риска РАС с применением современных методов диагностики детей раннего возраста, разработать и внедрить единые показатели оценки регионов, а также создать условия для организации сопровождаемого проживания инвалидов и лиц с ОВЗ.

Огромное внимание - поддержке людей, имеющих различные ментальные нарушения, уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В регионе функционируют стационарные отделения некоммерческих организаций, помогающие людям с РАС, работают выездные специализированные бригады, которые позволяют на дому пройти курс реабилитации семьям из отдаленных районов. Планируется открытие детского психиатрического стационара, на базе которого будет создан ресурсный центр по оказанию помощи пациентам с РАС.

В ходе совещания также отмечено, что включение Самарской области в проект «Ментальное здоровье» потребует подготовки специалистов в области работы с детьми с РАС: педиатры, школьные учителя и психологи, тьюторы, работники сфер спорта, культуры, городского транспорта, МЧС и т.д. Обучением таких специалистов займется Приволжский исследовательский медицинский университет в рамках программы академического лидерства «Приоритет 2030».

«На сегодняшний день мы обучили более 4,5 тыс. специалистов. Обучение проводит ПИМУ, в том числе через сетевые программы с привлечением ведущих специалистов страны в области РАС. Результаты общей работы показывают, что мы движемся в правильном направлении: с 2019 года в пилотных регионах проекта количество детей с РАС, вовлеченных в программы социализации возросло в 40 раз, вовлеченных в допобразование и адаптивный спорт – в 7 и 8 раз соответственно, а обучающихся в инклюзивных образовательных учреждениях стало в 4,5 раза больше», – сказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

«Сегодня мы изучали доклады ключевых для реализации проекта «Ментальное здоровье» министерств – здравоохранения, образования, социальной защиты. Есть определенные наработки, которые стоит масштабировать и в другие регионы. Очень понравились ресурсные пространства, которые уже организованы на базе образовательного учреждения. Я думаю, что в регионе все есть для того, чтобы эту систему создать», – сказал Владимир Колчин.

В ходе рабочей поездки помощник полпреда посетил: ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района (детское поликлиническое отделение)», МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида №188» г.о. Самара, ГБУ Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов) «Здоровье», ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр «Южный город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области, АНОО «Комплексный образовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги» (группа с РАС для детей до 18 лет).

Присутствующие на совещании представители родительской общественности отметили важность и своевременность проекта.

Фото: пресс-служба ПФО