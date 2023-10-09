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Самарская область получила высокие оценки на федеральном уровне за работу по восстановлению города Снежное

9 октября 2023 16:12
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Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, где рассматривались вопросы реализации государственных и региональных программ, национальных проектов.

В понедельник, 9 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, где рассматривались вопросы реализации государственных и региональных программ, национальных проектов. Отдельно участники заседания обсудили ход выполнения ремонтных работ на объектах города-побратима Снежное Донецкой народной республики.

Напомним, начиная с прошлого года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве Самарская область оказывает помощь в восстановлении экономики и инфраструктуры Снежного, а также в развитии социальной сферы. По поручению Дмитрия Азарова вместе с жителями города-побратима был утвержден план по ремонту ключевых объектов.

Губернатор неоднократно выезжал в Снежное для того, чтобы форсировать проведение работ, оценить их темп и качество, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Самарской области. До конца года процесс будет завершен на 67 объектах. Ремонт был запланирован в двух школах, одном детском саду, двух учреждениях здравоохранения, 7 многоквартирных домах, а также на 42 объектах инженерной инфраструктуры и 5 дорогах. Кроме того, за счет экономии средств удалось взять в работу еще несколько объектов, требующих ремонта.

«Регион справляется наилучшим образом. Так было по итогам прошлого года, так складывается и в текущем. Всем вам, коллеги, спасибо. Работа организована и исполняется качественно и ритмично», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор добавил, что на прошедшем совещании по восстановлению новых регионов Самарская область получила высокую оценку заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина за вклад в восстановление Снежного. Вице-премьер отметил динамику работ по ремонту социальной инфраструктуры – детских садов и школ.

«Видим неплохую ситуацию по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. Работа проводится масштабная, в непростых условиях. Знаю, все стараются и подходят к работе очень ответственно, однако прошу руководителей субъектов держать все на личном контроле и четко выполнять поставленные задачи», – сказал заместитель председателя правительства РФ.

«Регион вновь получил хорошие оценки на оперативном штабе заместителя председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина, в том числе по нашей работе на Донбассе, в первую очередь в Снежном. Всех благодарю, – обратился глава региона к руководителям министерств и ведомств. – Отдельно отмечу Виктора Владиславовича Кудряшова, который эту работу ведет на постоянной основе и сейчас находится там. И по остальным направлениям, в том числе по исполнению нацпроектов, Самарская область отмечена среди лидеров».

Ход исполнения нацпроектов сегодня также был рассмотрен на совещании. По абсолютному большинству мероприятий работа идет в графике. Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждое ведомство должно четко контролировать сроки выполнения взятых на себя обязательств. Полученная высокая оценка должна только мотивировать работать с большей силой и самоотдачей во благо развития Самарской области и улучшения качества жизни земляков.

«Такая оценка нашей работы должна только мотивировать. Понятно, что любые наши отклонения от заданных параметров будут расцениваться как что-то чрезвычайное. Если по многим регионам это дело привычное, к Самарской области все уже привыкли, что мы вовремя, в срок, качественно справляемся с поставленными на федеральном уровне задачами», – заявил губернатор.

Врио заместителя председателя правительства региона Александр Мордвинов также обратился к коллегам со словами благодарности. Он добавил, что работу самарцев по восстановлению инфраструктуры Снежного отметили коллеги и участники X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Александр Мордвинов отметил, что на сегодняшний день вместе с администрацией Снежного и жителями города активно обсуждается план работ по восстановлению объектов на следующий год. Самарская область продолжит оказывать помощь городу-побратиму Снежное в восстановлении значимой инфраструктуры, прежде всего, социальной.

 

Фото:   Андрей Савельев/СОВА

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