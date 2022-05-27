 Самарская область первой из регионов России заключила соглашение о сотрудничестве с городом ДНР

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В пятницу, 27 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава Администрации г.Снежное Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. В подписании соглашения также участвовал Глава ДНР Денис Пушилин. В соответствии с документом Самарская область будет сотрудничать с городом Снежное, содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

«Сегодня мы оформляем наши предварительные договоренности, подписано соглашение, которое будет расширять сотрудничество между Самарской областью и городом Снежное. Денис Владимирович нас нацелил на решение ряда задач, и всячески способствует тому, чтобы этот процесс был ускорен. Здесь нужно помочь по коммунальному хозяйству, по приведению в порядок отдельных зданий социального назначения – образования, здравоохранения», - отметил Дмитрий Азаров.

«Начинается серьезная, широкая программа: регионы Российской Федерации берут шефство над городами и районами Донецкой Народной Республики. Самарская область одна из первых перевела эти договоренности в практическую плоскость. Сегодня уже подписано соответствующее соглашение. Но уже даже перед соглашением мы видим, что после изучения потребностей Снежного доставлена техника, приезжали специалисты, изучали узкие места, с чего начать. Это то, что сегодня остро нужно», - заявил Денис Пушилин.

Напомним, в начале мая текущего года региональная рабочая группа выехала в Снежное, где провела ряд встреч с руководством города, представителями образовательных и культурных, медицинских учреждений, промышленных и коммунальных предприятий, оценила текущую ситуацию, первоочередной объем работ по отраслям.

На основе проведенного анализа регион направил в Снежное, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, 9 единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное прибыли бригады медицинских работников, сотрудников по отраслям ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство, образовательной сферы. Всего для профессиональной помощи в г.Снежное командированы 40 специалистов из Самарской области. Все они уже приступили к работе на месте.

«Техника здесь будет столько, сколько понадобится. Решать это жителям Снежного. Был запрос, в соответствии с этим запросом техника пришла, начинаем наводить порядок. Вместе с Денисом Владимировичем мы вчера посоветовались по различным направлениям развития городского округа и решению первоочередных задач. Конечно, ключевая задача – подготовка к отопительному сезону, подготовка к учебному году. На этом будем концентрировать внимание», - подчеркнул Глава самарского региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что между Самарской областью и Снежным важно налаживать взаимовыгодное сотрудничество. В ходе рабочего визита Глава ДНР и Губернатор Самарской области побывали на заводе «Авиатех». «Производство интересное, надеюсь, найдутся точки соприкосновения на взаимовыгодных условиях», - отметил Денис Пушилин. Также руководитель Самарской области осмотрел ряд ключевых социальных объектов города. В школе Дмитрий Азаров передал коллективу и учащимся ряд книг по истории, детско-юношеской спортивной школе – спортинвентарь, а ребятам из Снежнянской школы искусств – необходимые музыкальные инструменты.

«Удивительные люди в Снежном. Сейчас среди вынужденных переселенцев, беженцев есть люди, в том числе, из Снежного. Недавно у нас прошла Всероссийская Студвесна, и один парень, замечательный, талантливый студент был из Снежного, - рассказал по итогам поездки Дмитрий Азаров. - Тот духовный импульс, который сегодня дают жители Донбасса, дети Донбасса, которые рассказывают, что такое истинный, настоящий патриотизм,- сегодня крайне важен для России, для нашей Самарской области. Низкий поклон тем, кто здесь живут, побеждают, растят детей, связывают свое будущее с родной землей. А мы будем помогать этим героическим людям».

Фото: правительство СО