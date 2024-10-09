Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой

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9 октября под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось заседание Правительства Самарской области. В центре внимания были кадровые вопросы и изменения в структуре муниципальной и региональной власти.

Глава региона анонсировал переход Самары на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой, которая действует в областном центре с 2015 года. Помимо администрации города в каждом из девяти районов действует собственная администрация, которая фактически является отдельным муниципальным образованием, пишет Сова.

- Как показал многолетний опыт, такой процесс управления городским хозяйством неэффективен, - отметил Вячеслав Федорищев.

Для перехода на одноуровневую модель власти в Самаре будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Правительства региона и администрации города.



Также на заседании глава региона представил нового первого заместителя главы Самары. Им стал бывший мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков.

- У Ивана Николаевича очень большой опыт административно-хозяйственнной деятельности, он достаточно успешно справлялся с задачами, которые ему ставил губернатор Нижегородской области, - отметил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор представил коллегам нового министра молодежной политики региона. На эту должность назначена Наталья Рогова, ранее работавшая проректором по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Об открытом конкурсе на замещение данной должности глава региона Вячеслав Федорищев объявил в конце июня на встрече с руководителями молодежных общественных организаций.



Кроме того, на заседании руководитель области анонсировал создание нового ведомства в структуре регионального Правительства - министерства градостроительной политики. Оно должно начать свою работу с января 2025 года. Перед ведомством будет поставлена задача "обеспечивать правильную последовательную систему градостроительной политики", а также стимулировать рост градостроительного потенциала, вводить единые высокие стандарты, вести мониторинг и контроль.