Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой
В Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка
В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты
В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты
45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций
45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций
в Самаре стартовали дачные перевозки
В Самаре стартовали дачные перевозки
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
ДТП в Шигонском районе: погиб житель Москвы
ДТП в Шигонском районе: погиб житель Москвы
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

С железнодорожного вокзала Самары на Донбасс отправился Поезд помощи

2 мая 2022 11:34
187
С железнодорожного вокзала Самары на Донбасс отправился Поезд помощи

1 мая 2022 года с железнодорожного вокзала Самары отправился «Поезд помощи». В формировании состава с гуманитарным грузом для Донбасса принимают участие 63 региона России. С идеей отправки поезда в поддержку пострадавшим республикам выступил Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Инициативу активно поддержали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Правительство региона и все неравнодушные самарцы. В сборе полезного груза принимали участие волонтеры, общественные организации, представители бизнеса.

Состав поезда будет сформирован из 63 брендированных вагонов от каждого региона - участника акции - в Москве, а затем отправится в Ростовскую область.

Самара отправляет почти 70 тонн керамогранитной плитки, необходимой для восстановления городов Донбасса.

«Мы отправляем не только этот гуманитарный груз, это стройматериалы, которые послужат восстановлению разрушенных военными действиями городов, посёлков, мы, конечно, отправляем наши добрые мысли, наши молитвы, нашу любовь тем людям, которые пострадали от рук украинских нацистов. Люди, которые 8 лет уже не знают, что такое мирная жизнь, они получат от нас поддержку», - сказал председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов на митинге, посвящённом этому событию. Самарская область оказывает системную помощь Донецкой и Луганской Республикам. «Регион принял вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть свои дома.1747 жителям Донбасса, в том числе 430 детей область предоставила условия для проживания. Они обеспечены питанием, медпомощью и всем необходимым, 32 человека лечатся в стационарах. Дети учатся, соцработники помогают людям оформить документы», - продолжил Председатель Правительства Самарской области. «8 лет того кромешного ужаса, который испытывали россияне, русские люди на Донбассе, они закончились, и в формировании мирной жизни, комфортной жизни, и самое главное жизни, нацеленной на светлое будущее принимают участие и наш регион Самара», - подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
114
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
319
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
661
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
596
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
639
Весь список