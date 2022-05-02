С железнодорожного вокзала Самары на Донбасс отправился Поезд помощи

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1 мая 2022 года с железнодорожного вокзала Самары отправился «Поезд помощи». В формировании состава с гуманитарным грузом для Донбасса принимают участие 63 региона России. С идеей отправки поезда в поддержку пострадавшим республикам выступил Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Инициативу активно поддержали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Правительство региона и все неравнодушные самарцы. В сборе полезного груза принимали участие волонтеры, общественные организации, представители бизнеса.

Состав поезда будет сформирован из 63 брендированных вагонов от каждого региона - участника акции - в Москве, а затем отправится в Ростовскую область.

Самара отправляет почти 70 тонн керамогранитной плитки, необходимой для восстановления городов Донбасса.

«Мы отправляем не только этот гуманитарный груз, это стройматериалы, которые послужат восстановлению разрушенных военными действиями городов, посёлков, мы, конечно, отправляем наши добрые мысли, наши молитвы, нашу любовь тем людям, которые пострадали от рук украинских нацистов. Люди, которые 8 лет уже не знают, что такое мирная жизнь, они получат от нас поддержку», - сказал председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов на митинге, посвящённом этому событию. Самарская область оказывает системную помощь Донецкой и Луганской Республикам. «Регион принял вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть свои дома.1747 жителям Донбасса, в том числе 430 детей область предоставила условия для проживания. Они обеспечены питанием, медпомощью и всем необходимым, 32 человека лечатся в стационарах. Дети учатся, соцработники помогают людям оформить документы», - продолжил Председатель Правительства Самарской области. «8 лет того кромешного ужаса, который испытывали россияне, русские люди на Донбассе, они закончились, и в формировании мирной жизни, комфортной жизни, и самое главное жизни, нацеленной на светлое будущее принимают участие и наш регион Самара», - подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.