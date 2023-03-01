Ряду организаций запретили использовать зарубежные мессенджеры

157

С 1 марта некоторым российским организациям запрещено использовать при предоставлении услуг иностранные мессенджеры Telegram, WhatsApp* , Viber, Discord, Microsoft Teams, Skype for business, Snapchat, Threema и WeChat.

Новые нормы прописаны в поправках к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятых в 2022 году.

Структурам, которые предоставляют госуслуги или выполняют другое государственное задание, нельзя будет при предоставлении услуг пересылать в иностранных мессенджерах персональные данные, информацию о платежах и банковских счетах. Подобный запрет также распространяется и на компании с государственным участием, и на финансовые организации, пишет Смотрим.

* Приложение WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.