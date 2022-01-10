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Рябков: баланс интересов с НАТО может быть найден без отказа от требований РФ

10 января 2022 21:07
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По словам дипломата, Россия видит базу для достижения договоренности с натовской группой стран по юридически обязывающим гарантиям безопасности.

Россия не будет отступать от своих требований по гарантиям безопасности, баланс интересов между РФ и альянсом может быть найден и при таком раскладе. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, передает ТАСС.

"В нашей шкале приоритетов упомянутые мной три направления представляют собой требования, от которых мы не можем отступить. Я уверен в том, что общий, устраивающий всех баланс интересов, баланс интересов между Россией с одной стороны и с натовской группой с другой, может быть найден и при такой диспозиции", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков подчеркнул, что впервые в дипломатической практике многих десятилетий переданные США и НАТО проекты документов были сформулированы "настолько прямо, твердо и без элементов недопустимой в данном случае двусмысленности" и опубликованы через несколько дней после передачи. "Нас упрекают в том, что это попытка оказать давление. Это можно называть как угодно. По большому счету, это стремление положить в прямом смысле слова карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем. Дипломатия, разумеется, предполагает какие-то компромиссы и баланс интересов. И в данном случае поиск такого баланса интересов тоже возможен", - резюмировал он.

Россия видит базу для достижения договоренности с натовской группой стран по юридически обязывающим гарантиям безопасности, заявил Рябков.

"Мы за продолжение диалога, за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности. И здесь есть база для договоренности", - сказал замминистра.

 

Фото:    news.myseldon.com

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