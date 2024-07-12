Руководство Самарской области еженедельно проводит личные приемы предпринимателей

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Руководство Самарской области продолжает еженедельно проводить личные приемы представителей бизнес-сообщества. Напомним, глава региона Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал, что формат регулярных встреч с предпринимателями уже внедрен, и в скором времени заработает единая цифровая платформа, с помощью которой можно будет получать ответы от уполномоченных лиц.

В пятницу, 12 июля, личный прием предпринимателей провел врио вице-губернатора Антон Емельяненко. Свои вопросы ему задали предприниматели из Сызранского района и Тольятти. На встрече также присутствовали представители минэкономразвития, минтранса и муниципальных администраций.

Руководство Волжского комбината напитков «Стенька» обратилось с просьбой о строительстве подъездной дороги к производству. Сегодня компания реализует инвестпроект по созданию производства питьевой бутилированной воды. В апреле на предприятии уже запустили производственную линию мощностью 8 000 бутылок в час, до конца года планируется запустить еще одну, мощностью 22 000 бутылок в час. На предприятии будет создано 100 новых рабочих мест.

Как рассказал генеральный директор комбината Максим Маршалов, сегодня с предприятия ежедневно выезжает по 10 грузовых автомобилей. С выходом на проектную мощность количество транспорта возрастет до 50 единиц каждый день. Подъездная дорога позволит не наносить ущерба дорогам сельского поселения большегрузами, а также упростит логистику и обеспечит предприятию выход на региональные и федеральные трассы. Кроме того, дорогой будут пользоваться жители села.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сказал, что вопрос проработан совместно с администрацией Сызранского района и региональным минтрансом. «В настоящее время готовится проект, и уже в этом году планируется начать строительство дороги, чтобы у предприятия были все возможности для эффективного развития, в том числе в интересах жителей ближайших населенных пунктов», - акцентировал он.

Антон Емельяненко подчеркнул, что построить дорогу нужно в рамках этого строительного сезона: «Министерство транспорта готово поддержать проект, дорога должна быть построена. По поручению врио губернатора выделены дополнительные средства в муниципальные образования, в том числе и на ремонт, строительство дорог. Занимайтесь, нужно до конца года завершить все работы».

Тольяттинская компания «КоРУН» обратилась к руководству региона с вопросом подключения к инженерным сетям своего склада. Предприятие с 2011 года занимается поставками и внедрением передового оборудования и технологий во всех регионах страны. У компании возникли сложности во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией АО «ТЕВИС».

«Вопрос взаимодействия предпринимателей с ресурсоснабжающими организациями очень актуальный. Будем предлагать здесь определенные решения, чтобы это взаимодействие улучшать, в том числе, переводить в цифровой формат», - отметил в ходе встречи Антон Емельяненко.

В ходе встречи договоренности были достигнуты, предприниматель будет обеспечен точками подключения к инфраструктуре.

«Компания ТЕВИС является системообразующей для Тольятти, но мы видим много вопросов со стороны бизнеса по взаимодействию с ней. Теперь руководство компании и городская администрация создадут рабочую группу, чтобы еженедельно собирать предпринимателей и инвесторов и разрешать их вопросы на уровне муниципалитета. Если будут возникать дополнительные вопросы - мы заберем их на уровень регионального правительства», - пояснил Дмитрий Богданов.

Отметим, что по поручению врио губернатора Вячеслава Федорищева встречи с предпринимателями и представителями предприятий региона стали регулярными.

В Самарской области поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: «Волжская коммуна»