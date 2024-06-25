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Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов

25 июня 2024 13:57
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Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов

Новым руководителем администрации губернатора Самарской области станет экс-министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов. Об этом стало известно во вторник, 25 июня 2024 года. Рассказываем все, что известно о новом руководителе: откуда он приехал, где работал ранее.

Вячеслав Романов родился 27 августа 1974 года. Имеет высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук. С 1992 по 2011 год он работал в правоохранительных органах, а в 2011 году занял должность первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области.

До 2016 года трудился на посту начальника отдела инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства в министерстве экономического развития Тульской области. В мае 2016 года Романов возглавил АО «Корпорация развития Тульской области», после чего занимал пост заместителя в министерстве экономического развития региона. А в декабре 2018 года стал председателем комитета по предпринимательству и потребительскому рынку. В феврале 2021 года в Тульской области было создано министерство промышленности и торговли, куда перешли полномочия комитета. Его руководителем назначили Вячеслава Романова.

Романова называют одним из самых открытых и прогрессивных чиновников Тульской области, который не боится отвечать на неудобные вопросы, всегда готов к диалогу с бизнес-сообществом. Летом 2024 года появилась информация, что Вячеслав Романов покидает должность министра. 21 июня 2024 года стал его последним рабочим днем на посту. А 25 июня стало известно, что Романов переходит в команду губернатора Самарской области, пишет Самара-КП. 

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