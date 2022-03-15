Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

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Москва в ответ на санкции Вашингтона запретила въезд в РФ президенту США Джо Байдену и еще 12 американским официальным лицам. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД России, передает ТАСС.

"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих помимо прочего въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в сообщении.

В "стоп-лист", который опубликован на сайте российского дипведомства, вошли:

Президент США Джо Байден;

Госсекретарь США Энтони Блинкен;

Глава Пентагона Ллойд Остин;

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;

Директор ЦРУ Уильям Бернс;

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли;

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки;

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх;

Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

Сын президента США Хантер Байден;

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;

Первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо;

Президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Ответ России на серию санкций США стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней американской администрацией, указывается в сообщении МИД.

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", - говорится в документе.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky/ТАСС