Россия возобновила участие в зерновой сделке после гарантий Киева о неиспользовании коридоров для атак

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Россия возобновила участие в зерновой сделке России, Турции, Украины и ООН. Украина дала России гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий, говорится в сообщении Минобороны России.



«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — сказано в сообщении.



Минобороны также получило заверения от украинской стороны, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». «Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляют реализацию соглашения», — подчеркнули в министерстве.



Соглашения Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки) были заключены 22 июля в Стамбуле по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН. Они предполагали открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных против нее санкций из-за боевых действий на Украине.



29 октября российская сторона объявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атак украинских беспилотников на Севастопольскую бухту.





Фото: Chris McGrath / Getty Images / РБК