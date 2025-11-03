Я нашел ошибку
Главные новости:
В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов.
«Россия – спортивная держава»: в Самаре обсудят взаимодействие религиозных организаций со спортивными обществами
Их выступления, наполненные энергией и народной музыкой, заряжают гостей хорошим настроением!
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов ознакомились с работой обновленного отделения.
В областной больнице им. В.Д. Середавина отремонтировали реанимацию новорожденных
Для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки.
Фестиваль традиций «Русский характер» пройдет 4 ноября в Струковском саду
Также проводится регистрация болельщиков: доступ на площадь Куйбышева утром 5 ноября - только по специальным браслетам. 
В ТЦ "Гудок" проходит выдача стартовых пакетов на забег «Чистый спорт»
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
«Россия – спортивная держава»: в Самаре обсудят взаимодействие религиозных организаций со спортивными обществами

3 ноября 2025 17:56
180
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов.

В рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который состоится с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре пройдет деловая сессия, посвященная перспективам развития и взаимодействия религиозных организаций и спортивного сообщества.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия спортивного и религиозного сообществ в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов и физкультурников, а также значение традиционных духовно-нравственных ценностей как консолидирующей силы, служащей развитию физического и духовно-нравственного воспитании детей и молодежи в многонациональной и многоконфессиональной России.

В дискуссии примут участие – председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова, председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров, управляющий Самарской митрополией Русской Православной Церкви митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий председатель духовного управления мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России муфтий Талип хазрат Яруллин и представитель Главного раввината России в городе Самаре и Самарской области раввин Шломо Дайч.

Модератором сессии выступит член общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Дмитрий Петровский.

Среди ключевых тем сессии участники также обсудят ежегодное проведение спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского и форума «Вера и спорт», которые в 2025 году получили международный статус и проводятся при поддержке Министерства спорта РФ.

«Решение о проведении первых игр святого благоверного князя Александра Невского было принято именно в рамках форума “Россия – спортивная держава” в 2022 году и уже в 2023 году они с успехом прошли в Кемерово. Сейчас событие обрело международный статус и подтвердило свою востребованность как инструмента, который учитывает роль религиозного сообщества России в воспитании юных спортсменов, как патриотов Отечества и ответственных граждан», — отметил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. 

Участники сессии обсудят первые Международные зимние игры имени Александра Невского, которые примет Ленинградская область в феврале 2026 года, как развивается проект сейчас, какие еще спортивные соревнования проходят под патронатом традиционных конфессий и традиции, существующие в них, а также роль конфессий России в спорте и воспитании детей и молодежи, и достижение баланса между религиозными традициями и спортом.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15000 представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 229 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 90 странах мира, с 360 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

 

Теги: Самара

