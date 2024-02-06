172

Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

"Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", — сказал дипломат.

По словам Корчунова, совет функционирует "на самых малых оборотах". Норвегия, которая сейчас председательствует в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.