Роспотребнадзор утвердил санитарные требования к условиям труда до 2027 года

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, которые будут действовать до 2027 года, передает ТАСС. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", - говорится в документе.

Правила, которые вступят в силу 1 января 2021 года, будут обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не будут распространяться на водолазов и космонавтов, а также выполнение аварийно-спасательных и боевых задач.

Согласно этим требованиям, на сидячих рабочих местах оборудование и рабочие столы должны предусматривать пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм. Стоячие рабочие места следует оснащать сиденьем-поддержкой. Для тех, кто работает 12 и более часов с перерывом на сон, необходимо предусмотреть специальное место для сна и приема горячей пищи.

Санитарно-бытовые помещения, если в них предполагается есть, должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением и устройствами подачи питьевой воды.

Отдельный пункт касается условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка. Так, они не должны поднимать предметы с пола и выше уровня плеч, работать на корточках или коленях, согнувшись, упираясь животом и грудью в оборудование. Также запрещается задействовать их в работе, связанной с воздействием вирусов, грибков и паразитов, а также использованием источников инфракрасного излучения.