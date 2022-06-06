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Росгвардейцы — участники спецоперации на Украине вернулись в Тольятти

6 июня 2022 11:59
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Росгвардейцы — участники спецоперации на Украине вернулись в Тольятти

В воинской части Росгвардии, дислоцированной в Тольятти, состоялись торжественные мероприятия по случаю возвращения военнослужащих, выполнявших служебно-боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

Автоколонну бойцов Росгвардии встречали родные и близкие, ветераны, а также воспитанники юнармейских клубов и ведомственного кадетского класса им. Героя России генерал-полковника Анатолия Романова. 

«Я искренне горжусь тем, что в нашем подразделении служат люди, обладающие высочайшим уровнем подготовки, умеющие действовать чётко и профессионально, проявляя при этом настоящее мужество и подлинный героизм. Искренне благодарю всех за проявленные выдающиеся морально-волевые качества», - поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач командир воинской части полковник Андрей Тряпичников.

 

Теги: Росгвардия

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