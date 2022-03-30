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Республика Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время, сообщил президент республики Анатолий Бибилов, слова которого приводит пресс-служба "Единой России", передает ТАСС.

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - сказал он.

Он добавил, что сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир "переживают переломный момент". "Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", - отметил Бибилов.

По его словам, первое в новейшей истории возрождение русского мира произошло именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия решила признать независимость республики. "Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа - народа разделенного - объединение в рамках одного государства. Это государство - Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно", - добавил президент Южной Осетии.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

ЦИК Южной Осетии 15 марта завершил регистрацию кандидатов в президенты республики. За высший государственный пост 10 апреля будут бороться Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев. Бибилов был избран на пост президента в апреле 2017 года, с июня 2014 года он занимал должность председателя парламента республики.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС