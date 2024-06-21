Решение по сердцу: Вячеслав Федорищев заявил о сохранении самарского элеватора

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В четверг, 20 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Госдумы Александр Хинштейн встретились с членами регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитекторами, руководителями музеев, активистами фестиваля «Том Сойер Фест» и просто неравнодушными жителями, чтобы обсудить вопрос сохранения памятников архитектуры, а также развития исторической части Самары. Диалог состоялся на площадке музея-галереи «Заварка» в Доме Маштакова.

Место встречи было выбрано не случайно. Напомним, Дом Маштакова является объектом культурного наследия регионального значения. Долгое время здание пустовало и разрушалось, в том числе в результате пожаров. Его восстановление стало возможным благодаря инициативе градозащитников, которые при поддержке Правительства области, города, депутата Госдумы смогли добиться финансирование на проведение реставрации в рамках конкурса на предоставление грантов Президента России Владимира Путина на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Врио губернатора в рамках короткой экскурсии познакомился с историей дома. Усадебное место на углу Воскресенской площади и улицы Самарской принадлежало мещанину Михаилу Дементьевичу Маштакову. В 1899 году он подал прошение в городскую управу с просьбой разрешить ему построить двухэтажный деревянный дом. Проект был разработан архитектором Александром Щербачевым. Здание выполнено в стиле эклектика: наблюдается смешение убранства в русском стиле и канонической системы классицизма.

Дом отреставрирован. В нем сохранены в первоначальном виде дореволюционные лестницы и дранка, обои и кусочки штукатурки, паркет и чердачная зона. Глава региона обратил внимание на декоративный самовар и, заметив «какая ж заварка без чая», пообещал подарить музею настоящий тульский самовар.

«Самарская область является частью большой истории и культуры нашей страны, которую вы бережно сохраняете. Я знаю, что вы именно те люди, которые во взаимодействии с инспекцией по охране памятников культуры, с федеральными и региональными структурами, активно ведете эту работу. Потому что вы любите свой город, в котором выросли и хотите помочь ему развиваться», – отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к активистам и защитникам памятников архитектуры.

Руководитель области отметил, важно не просто сохранять внешний вид исторических зданий, но и наполнять отреставрированные объекты новыми смыслами, что, например, было сделано с Домом Маштакова. При этом врио губернатора подчеркнул, что активисты и градозащитники могут рассчитывать на его поддержку. Но для этого необходимо выработать решения, чтобы добиваться помощи и на федеральном уровне. «Это внушает уверенность, что все делается не зря, что люди добрые и готовы преодолевать огромное количество препятствий», – отметил врио губернатора.

Совсем недавно Вячеслав Федорищев встречался с Министром культуры России Ольгой Любимовой, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития исторического поселения. Ее команда готовит свои предложения по развитию территории Самары, целый ряд инициатив есть и в регионе есть. Объединив их, уверен Вячеслав Федорищев, появится возможность на системной основе двигаться вперед и наводить порядок в старой части областной столицы.

«Я уверен в том, что ситуация кардинально изменится и мы выйдем на системные решения, которые позволят нам в восстановлении исторического поселения, в приведении в порядок памятников культурного наследия, в развитии города. Я очень рад, что в регионе, в Самаре есть команда неравнодушных, активных, инициативных и принципиальных людей, которые, когда надо, вставали и собой закрывали объекты от техники, защищая от сноса. Уверен, что теперь будет выстроена системная совместная работа градозащитной общественности с органами власти в интересах людей, в интересах развития региона», – подчеркнул Александр Хинштейн.

«Самаре в моменте очень повезло с историческим наследием и с его защитниками. Это вызов для всех нас. И музей-галерея «Заварка» – яркий пример того, как самый безнадежный, казалось бы, памятник архитектуры можно привести в порядок», – отметил во время беседы председатель Центрального совета ВООПИК Артем Демидов. Он напомнил о Послании Главы государства Федеральному Собранию, во время оглашения которого Владимиром Путиным была поставлена задача по формированию долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия России.

«Рассчитываю, что мы примем ее на 20 лет, нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников, – сказал тогда Владимир Путин. – Старинные здания, усадьбы, храмы – это воплощение нашей национальной идентичности и неразрывной связи поколений». Как отметил Президент, к 2030 году нужно привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, чтобы они могли стать украшением городов и сельских территорий. В пилотном проекте института развития «ДОМ.РФ» будут участвовать несколько регионов, в том числе – Самарская область.

«Важно не просто сохранить сами здания. В исторических домах Самары живут люди. Поэтому важно дать им возможность и дальше жить, развиваться», – отметил заместитель председателя Самарского отделения ВООПИК, директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Андрей Кочетков. Он считает, что нужно максимально использовать возможности новой программы, ресурсы частных инвесторов и помощь неравнодушных людей, чтобы исторический центр Самары сохранил свою уникальность и идентичность.

Во время встречи были представлены проекты по реновации исторической части города в целом, сохранению отдельных объектов культурного наследия областной столицы. Глава региона предложил собрать наработки градозащитников и общественников в этом направлении и оформить их в системное решение. «Спасибо за подход, за то, что вы из года в год ведете работу по сохранению памятников, – поблагодарил участников встречи за проделанную работу глава региона. – Не хочется обещать того, что не сделаешь. С другой стороны, не хочется оттягивать то, что нужно было делать еще вчера. Поэтому буду принимать решение по сердцу».

В конце встречи Вячеслав Федорищев предложил выбрать первоочередной самый знаковый и важный объект культурного наследия в исторической части Самары, который особенно нуждается в реставрации. «В воскресенье мы придем на этот объект. Там же подпишем концептуальные документы по его восстановлению. Такое обязательство мы берем на себя и в течение трех лет мы его приведем в порядок. Также подпишем второй концептуальный документ, который будет касаться всех исторических зданий, регламенты по историческому поселению», – заявил врио губернатора.

Общественники обратили внимание на восстановление самарского элеватора. Его возвели во второй половине XX века в стиле советского модернизма (брутализма). Решение по его реставрации уже принято, соответствующие документы будут подписаны в конце этой недели. Дополнительно глава региона попросил выделить ему двоих помощников из числа общественников, которые будут помогать и консультировать в вопросах, касающихся развития исторического центра.

«Важно, какая жизнь будет в уникальных объектах, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Хочется, конечно, развивать музейное направление. Частные и муниципальные музеи будем однозначно поддерживать». Руководитель региона добавил, что при этом необходимо сохранять креативный подход. «Готовьте команду. Я от вас теперь не отстану», – резюмировал он.

Фото: пресс-служба правительства СО