Главные новости:
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
Было изъято игровое оборудование.
Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.
4 сентября в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза до +21°С
СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова - спектаклем «Товар любовь».
Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 95-й театральный сезон
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Регионы ПФО готовятся к предстоящим выборам

3 сентября 2025 17:46
156
14 сентября 2025 года в Самарской области запланированы выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.

2 сентября 2025 года полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с руководителями окружных и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, заместителями высших должностных лиц и главными федеральными инспекторами в регионах округа. Основное внимание было уделено вопросам обеспечения общественно-политической стабильности, поддержания правопорядка и антитеррористической защищенности в ходе выборов.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев, врио начальника Управления Росгврадии по Самарской области Александр Ноздринов, первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов.

С 12 по 14 сентября в округе состоятся 2 тыс. избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено порядка 16 тыс. мандатов и выборных должностей – это более трети от общего количества в регионах ПФО.

«Через полторы недели в субъектах Федерации округа стартует голосование на выборах различного уровня. Это самая масштабная кампания в пятилетнем электоральном цикле», – сказал полпред. По словам Игоря Комарова, основной приоритет – легитимность и прозрачность выборов. Он отметил важность обеспечения высокого уровня общественного доверия к результатам голосования, привлечения для этого экспертов, лидеров мнений и конструктивных наблюдателей.

В единый день голосования 14 сентября 2025 года в Самарской области запланированы выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. Пройдут выборы депутатов Думы городского округа Самара, в Думы городских округов Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска, выборы в Собрания представителей сельских и городских поселений Самарской области. В организации и проведении выборов примут участие: избирательная комиссия Самарской области, 44 территориальные избирательные комиссии, 1390 участковых избирательных комиссий.

 

Для удобства избирателей на выборах в отдельных кампаниях Самарской области будет применяться процедура дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

На совещании обсудили меры по обеспечению комфортных и безопасных условий для всех участников процесса; подчеркнули важность координации заинтересованных ведомств и органов власти с целью эффективного реагирования на возникающие ситуации. Также Игорь Комаров акцентировал внимание на необходимости развития сети бесплатных точек доступа к Интернету и распространения информации об их расположении.

По итогам обсуждения полномочный представитель отметил, что запросы и потребности граждан должны быть приоритетом в работе всех уровней власти и выразил уверенность, что выборы в регионах ПФО пройдут на высоком организационном уровне.

Напомним, в Приволжском федеральном округе состоятся выборы руководителей четырех субъектов РФ: Республики Татарстан, Чувашской Республики, Пермского края и Оренбургской области. Также будут избираться составы представительных органов семи административных центров: Казани, Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Ульяновска. Кроме того, в Татарстане, Оренбургской и Самарской областях пройдут массовые муниципальные выборы.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

